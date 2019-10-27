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法國媒體要版稅 臉書、谷歌不妥協

2019-10-27 18:58台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

法國執行歐盟2019年通過的嚴格版權審查法，與美國社群媒體巨頭產生摩擦。（pho...
法國執行歐盟2019年通過的嚴格版權審查法，與美國社群媒體巨頭產生摩擦。（photo by Pixabay）
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法國日前落實歐盟2019年通過的版權法案，卻引起社群巨頭的反彈，包括Google、Facebook等紛紛表示不會配合法案內容進行賠償，更表示若得不到免費版權，將不顯示媒體業者的出版內容，此舉可能導致出版者的營利及曝光度的減少。

法國落實版權條例

根據《The Local》報導，社群媒體Facebook未來將於頁面設置新聞專區，此舉被視為針對假新聞做出的管制措施，然而此功能尚於測試階段便傳出許多爭議。Facebook日前發表聲明，將不會對法國媒體集團提出的版稅要求進行付費。

社群媒體2大巨頭Facebook與Google面對歐盟嚴厲的法規皆以行動抗議，歐盟2019年通過版權條例，要求社群平台為使用者張貼的連結、文章或截圖進行版稅賠償。Facebook歐洲新聞關係主席表示，將會經過媒體出版業者的同意才顯示貼文，並指出圖片、作者名稱、影像及文字片段皆為吸引點閱率。

媒體、平台攻防戰

據《印度快報》報導，法國成為第1個落實歐盟版權法案的國家，政府要求社群平台確保出版者作品被發佈時，能得到一定的補償金額。

然而，Google表示自家搜尋引擎將不會顯示其相關文章、圖片及影像，除非獲得媒體出版業者免費使用的授權。如果出版者不願意免費授權，搜尋引擎將只簡單顯示任何無版權爭議的結果，Google表示此舉將會大幅降低媒體出版者的曝光度及潛在的廣告營收。

據《歐洲觀點》報導，上述社群平台的舉動，使法國媒體業者紛紛表示不滿，法國APIG媒體聯合組織主席尚貝雷特說：「我們很憤怒，沒有任何人及公司能凌駕於法律之上，但Google正在這麼做，法國及整體歐洲的新聞媒體處境岌岌可危。」共有數十家法國媒體業者聯合，呼籲法國政府對不願意遵守國家法律的社群平台做出制裁。

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