LVMH想買蒂芙尼 加緊攻掠美國精品
2019-10-27 09:16
聯合報 編譯季晶晶
／即時報導
法國精品皮件業者路易威登（Louis Vuitton）的母公司LVMH集團正考慮併購蒂芙尼（Tiffany），以擴展在美國珠寶市場的占有率。
彭博資訊引述消息人士報導，LVMH集團正與蒂芬尼舉行會商，儘管不一定能達成協議。
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如果談成，併購蒂芙尼會是LVMH有史以來的最大交易，比2017年為完全收購迪奧（Christian Dior）而支付的70億美元金額更高，有可能是歐洲公司今年來的最大手筆。這也將是LVMH董事長阿諾特（Bernard Arnault）自去年買下精品連鎖旅館品牌Belmond以來的第一筆大型併購案。
蒂芙尼今年股價上漲22%，市值約120億美元；LVMH則大漲49%，市值約2150億美元。
這項交易可以讓LVMH更加多元化，該集團借助中國市場對精品的需求賺得缽滿盆滿，但面臨美中貿易戰以及進入第6個月的香港反送中抗爭等各種風險。不過，在最近一季的財報，LVMH繳出時尚和皮革業務銷售成長19%的佳績，超越分析師預期。
LVMH旗下品牌繁多，有絲芙蘭美妝（Sephora）、宇舶表（Hublot）、軒尼詩干邑白蘭地（Hennessy cognac）、唐培里儂香檳（Dom Perignon），但仍設法更專注攻掠美國市場，這是該集團僅次於亞洲的營收第二大區域。本月稍早，LVMH在德州新聞一家路易威登工廠，美國總統川普和他的女兒伊凡卡都出席剪綵儀式。
LVMH在珠寶業並不具有獨霸地位，它旗下有寶格麗（Bulgari），但瑞士競爭對手Richmont有卡地亞（Cartier）和梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）。蒂芙尼將有助LVMH擴展領域，蒂芙尼以婚戒知名，一只婚戒可能花掉一對情侶一個月的薪水。
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