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通用汽車勞資達成協議 罷工落幕

2019-10-27 02:02聯合報 美聯社

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美國通用汽車員工廿五日投票通過聯合汽車工會（ＵＡＷ）與資方達成的為期四年新勞資協議，結束持續近六周的罷工。美國勞工局統計，此次共四點七萬人參與罷工，規模是二○○三年以來最大。彭博資訊報導，通用罷工預料影響美國十月非農就業報告，預測新增就業人數僅九萬人，創五月來最低水準。

罷工投票勞工局
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