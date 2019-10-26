親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英貨櫃車39屍案
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

台灣同志遊行人數創新高 20萬人高喊「愛無國界」

拚了！美床墊業者衝業績 祭6年零利率貸款

2019-10-26 18:46經濟日報 編譯湯淑君／綜合外電

近幾年來，美國床墊工業擴張過度，如今面臨破產倒閉和數位化趨勢威脅。多家業者為了在競爭激烈的市況中鶴立雞群，已祭出終極促銷手段：長期低利融資方案。有的甚至喊出六年期0%利率貸款，為衝高銷售而犧牲一些利潤。

今日美國報（USA Today）報導，以長期、零利率融資方案招徠顧客，較像是車商賣車會使出的招數，以六年期床墊貸款來說，期限比新車貸款平均期限還要長。根據汽車研究網站Edmunds的資料，新車貸款平均期限是69.7個月。

在線上和梅西百貨等零售店賣床墊的新創公司Leesa財務長Mike Akrop說：「價格和促銷戰激爭十分激烈，能否脫穎而出就看你還能提供什麼好康？」該公司提供的床墊融資貸款最長期限為36個月。

Mattress Firm更提供買家各式各樣的融資選擇，包括購買金額3,999美元以上可享最長六年期的0%利率「特別融資」，最低消費1,999美元或1,299美元分別適用四年期和三年期零利率融資方案。Mattress Firm最近聲請破產保護時，已關閉約700家店，但仍是全美最大床墊專賣店。

銷售Tempur-Pedic和Sealy品牌床墊的Tempur Sealy公司執行長Scott Thompson估計，多達30%的高價床墊買家是用融資購買，「零售業者必須以促銷優惠刺激買氣，帶動銷售 」。床墊售價從數百美元到數千美元都有。

Tempur Sealy提供合格顧客五年期0%利率融資方案，凡購買金額達8,000美元者可適用；購買金額2,000美元和1,500美元者，適用三年期和兩年期方案。

有人擔心，祭出這樣激烈的融資方案，可能使床墊公司步上汽車業者後塵，也陷入財務問題。2008年金融海嘯前，美國汽車工業擴張過度，為消化庫存也祭出類似促銷策略，融資給次級貸款者以維繫銷售不墜，但最終泡沫還是爆了。

但床墊業者駁斥這種說法，強調不會融資給付不起錢的顧客。Thompson說：「這不是次級貸款。坦白說，這對顧客來說非常划算。產品沒有漲價，他們卻能享有長期免利息融資。」

美國床墊零售商如Mattress Firm已紛紛對合格顧客提供零利率長期融資方案...
美國床墊零售商如Mattress Firm已紛紛對合格顧客提供零利率長期融資方案，力圖在市場競爭白熱化之際刺激買氣、衝高銷售。路透
分享

破產金融海嘯漲價
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

過去一周市場回顧

2019-10-26 13:39

養殖業者出手 紫海膽危機化為商機

2019-10-26 13:32

衣索比亞衝經濟 提振社企

2019-10-26 13:30

南韓放棄開發中國家待遇

2019-10-26 02:09

市場自由化 有利我出口

2019-10-26 02:08

IEA：離岸風電將滿足全球需求

2019-10-26 02:08

亞馬遜獲利衰退 兩年首見

2019-10-26 02:07

花旗新總裁 芙瑞瑟升任

2019-10-26 02:06

美國運通綠卡將大改造

2019-10-26 02:06

被川普點名後… 南韓放棄開發中國家待遇

2019-10-26 00:05

俄央行今年第四度降息

2019-10-25 23:46

英特爾財報佳 股價強彈

2019-10-25 23:41

蘋果股價 本月六度改寫新高

2019-10-25 23:39

美國力保軍事優勢 找台積電去設廠卻卡在這一關

2019-10-25 19:55

巴克里要批評NBA的美國副總統潘斯「閉上鳥嘴」

2019-10-25 16:53

戴姆勒報喜 Q3獲利增8%

2019-10-25 00:06

沃爾瑪購物季將提前開跑

2019-10-24 23:54

全球汽車業 面臨三逆風

2019-10-24 23:54

Google號稱創下量子霸權里程碑 IBM質疑

2019-10-24 00:09

台商第四波大遷徙／以廠為家vs.廠家分離

2019-10-23 00:43

諾貝爾物理獎揭曉 瑞士與美國三人獲獎

2019-10-08 18:00

卡紹吉逝世一周年 19 NGO聯名促調查

2019-10-02 13:36

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

在冷凍貨櫃向母道別！英國貨車命案傳一女為越南人

2019-10-25 22:07

貨櫃車內留血手印！部分被害人來自六個越南家庭

2019-10-26 11:23

美國力保軍事優勢 找台積電去設廠卻卡在這一關

2019-10-25 19:55

女兒偷渡殞命 越南父慟：以為路線安全 早知就不讓她去

2019-10-26 16:30

結局神展開！阿嬤斷氣冷凍3天準備火化 突然呼吸眨眼

2019-10-26 09:30

英國貨櫃車39屍案 一男一女涉人口販賣被捕

2019-10-25 20:57

外媒質疑中國人為何偷渡 華春瑩：提問不合時宜

2019-10-25 20:25

偷渡客慘死貨櫃車 集團頭目疑為福建知名「人蛇之母」

2019-10-26 12:04

美國3死囚伏法 寧願選擇電椅死也不願注射死

2019-10-26 13:51

保時捷飆180公里！孕婦慘遭撞死肚內胎兒無緣出生

2019-10-26 11:03

日本千葉縣豪雨成災 一些駕駛人被沖走至少8死2失蹤

2019-10-26 09:41

川普不給亞馬遜！微軟獲美國防部3055億元雲端運算合約

2019-10-26 08:21

影／英貨櫃車39屍案 越南女訣別簡訊、赴死之路曝光

2019-10-26 15:16

英貨櫃凍屍案 被問為何還有冒死偷渡？陸嗆提問不合時宜

2019-10-26 00:10

不嚼口香糖、不裸睡！ 英國醫師分享十大旅遊平安秘訣

2019-10-26 12:25

美中貿易談判官員再通話 川普：進展順利

2019-10-26 01:36

打不死的鋼鐵人？美國男子身中16槍 步行3公里去醫院

2019-10-26 14:49

英冷凍貨櫃藏屍案 首批遺體運至醫院解剖

2019-10-25 21:04

貨櫃命案罹難者傳來自福建 偷渡大省又成焦點

2019-10-25 21:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top