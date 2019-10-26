拚了！美床墊業者衝業績 祭6年零利率貸款

2019-10-26 18:46 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 湯淑君 ／綜合外電



近幾年來，美國床墊工業擴張過度，如今面臨破產倒閉和數位化趨勢威脅。多家業者為了在競爭激烈的市況中鶴立雞群，已祭出終極促銷手段：長期低利融資方案。有的甚至喊出六年期0%利率貸款，為衝高銷售而犧牲一些利潤。

今日美國報（USA Today）報導，以長期、零利率融資方案招徠顧客，較像是車商賣車會使出的招數，以六年期床墊貸款來說，期限比新車貸款平均期限還要長。根據汽車研究網站Edmunds的資料，新車貸款平均期限是69.7個月。

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在線上和梅西百貨等零售店賣床墊的新創公司Leesa財務長Mike Akrop說：「價格和促銷戰激爭十分激烈，能否脫穎而出就看你還能提供什麼好康？」該公司提供的床墊融資貸款最長期限為36個月。

Mattress Firm更提供買家各式各樣的融資選擇，包括購買金額3,999美元以上可享最長六年期的0%利率「特別融資」，最低消費1,999美元或1,299美元分別適用四年期和三年期零利率融資方案。Mattress Firm最近聲請破產保護時，已關閉約700家店，但仍是全美最大床墊專賣店。

銷售Tempur-Pedic和Sealy品牌床墊的Tempur Sealy公司執行長Scott Thompson估計，多達30%的高價床墊買家是用融資購買，「零售業者必須以促銷優惠刺激買氣，帶動銷售 」。床墊售價從數百美元到數千美元都有。

Tempur Sealy提供合格顧客五年期0%利率融資方案，凡購買金額達8,000美元者可適用；購買金額2,000美元和1,500美元者，適用三年期和兩年期方案。

有人擔心，祭出這樣激烈的融資方案，可能使床墊公司步上汽車業者後塵，也陷入財務問題。2008年金融海嘯前，美國汽車工業擴張過度，為消化庫存也祭出類似促銷策略，融資給次級貸款者以維繫銷售不墜，但最終泡沫還是爆了。