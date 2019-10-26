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美中貿易、英特爾利多激勵 費半指數率先達陣創新高

2019-10-26 16:58經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

英特爾（Intel）財測帶來驚喜、美中貿易協議續有進展的帶動下，費城半導體指數周五率先達陣創下歷史新高。標普500指數也一度觸抵歷史新高。在最新一波企業財報利多的振奮下，美股已連續三周上漲。

受到英特爾大漲8.1%所激勵，費城半導體指數周五大漲2.1%收1,648.671點，突破7月24日最高收盤水準。標普500指數午盤也一度漲逾7月26日創下的歷史最高收盤水準3,025.86，收盤收斂漲幅為0.4%，報3,022.55點，本周收盤上漲1.2%。道瓊工業指數漲152.53點收26,958.06點，那斯達克漲0.7%，兩大指數距歷史新高也只差1.3%和1%。

蘋果漲1.2%收在歷史新高246.58美元。台積電ADR漲0.4%收51.13美元，也創下歷史新高價位。

美國貿易代表署表示，美國和中國接近敲定第一階段貿易協議的部分內容。美國總統川普也對記者說，「我們和中國談得非常順利，他們巴望想達成協議」。

Robert W. Baird＆Co董事總經理兼市場策略師安托奈利（Michael Antonelli）表示，「有關貿易戰的消息持續改善。儘管尚未解決，但消息漸入佳境。況且企業獲利也沒有想像那麼糟。」

投資人的風險胃口這一周也漸漸好轉，原本今年最穩當的投資是追逐安全、高股息股票，這周領漲的卻是小型股、做空最多，以及波動最大的股票。

這一周是財報季最密集的一周，個股呈現大幅波動，但標普500指數和道瓊工業指數一周來漲跌都不超過1%，幾周來也呈現區間狹幅整理。

下周，Google母公司Alphabet、蘋果、超微（AMD）、臉書（Facebook）等公司將發布財報。此外，投資人關注聯準會（Fed）台北時間周四凌晨公布的利率決策，分析師認為Fed將是讓美股突破平穩格局的一大變數。

MAI資本管理公司投資總監札勒（John Zaller）說：「看來市場所反映的是，再次降息已成定局。我們則認為還很難講。」

分析師認為Fed將是讓美股下周突破平穩格局的一大變數。路透
分析師認為Fed將是讓美股下周突破平穩格局的一大變數。路透
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