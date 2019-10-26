高盛預估：人民幣11月將貶至7.2
2019-10-26 00:26
經濟日報 編譯陳律安
／綜合外電
高盛預期，人民幣對美元近期內將走貶。25日人民幣中間價為7.0749元，同日下午在岸人民幣報7.0633元。
高盛全球外匯匯率及新興市場策略主管潘多預期，人民幣將走軟，回測7.20元價位，接下來這個月最有可能見到這個情況。
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本月稍早美中達成局部貿易協議，人民幣從近7.11升值到7.06元。中國大陸嚴格控管在岸人民幣的匯率，允許人民幣在中間價上下2%的範圍波動，若波動超過此一範圍，人行將介入。
潘多說，中國決策者「向來利用人民幣作為穩定經濟的手段，從2015年貨幣改革以來，便開始斷斷續續這麼做。」
潘多說，這樣的趨勢還不會改變，由於其他政策上的限制，讓人民幣匯率仍成為當局支持經濟成長的手段之一。
中國目前可說是蠟燭兩頭燒，除了與美國大打貿易戰，也臨經濟成長放緩。中國第3季經濟成長6%，成長力道比預期還緩慢。專家說北京當局將寬鬆政策列為優先事項，意指當局不大可能讓人民幣升幅過大。
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