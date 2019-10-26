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美股盤中創新高 美中貿易談判順利

2019-10-26 00:00經濟日報 編譯廖玉玲／綜合外電

美股標普500指數周五（25日）午盤前突破歷來最高收盤價位，一度上漲0.5%至3,026點，道瓊指數也大漲近200點。英特爾發布樂觀財測，股價一度漲逾7%，帶動科技股。美中貿易談判進展順利，更為股市添加上漲的柴火。

美股25日早盤多空拉鋸，在平盤上下狹幅震盪，但接近中午時傳出進行中的美中貿易談判相當順利，標普500指數應聲勁漲，超越近三個月前寫下的收盤新高紀錄。

道瓊也拉大漲幅，漲近200點。

美國貿易代表賴海哲和財長米努勤周五與中國國務院副總理劉鶴通話，之後發表聲明說，美國和中國接近敲定第一階段貿易協議的部分內容，「在具體問題上取得了進展，雙方接近敲定協議中的部分內容。雙方將繼續進行副手級磋商。首席貿易談判代表近期內還會通一次電話」。

美中貿易協商傳來好消息，美股齊聲歡唱。 路透
美中貿易協商傳來好消息，美股齊聲歡唱。 路透
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