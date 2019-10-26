美國運通綠卡將大改造

2019-10-26 02:06 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 陳律安 ／綜合外電



美國運通經典「綠卡」將發行屆滿50周年，這張卡當年曾是高階主管和商務人士的代名詞，但人氣隨著時間過去逐漸下滑，如今比自家的金卡及白金卡還不如。現在美國運通打算針對「綠卡」大改造，除了換上嶄新外觀、提供更多旅遊福利外，年費也將調高，從95美元提高至150美元。

「綠卡」最大的變革，在於從以往的簽帳卡（charge card）變成專注於旅遊回饋的信用卡。簽帳卡要求用戶在月底付清款項，而信用卡則具延期及分期還款的功能。

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信用卡產業觀察家說，美國運通正迎合消費者喜好。美國一些卡戶為了保有還款彈性會選擇動用循環信用，希望只要先還一些款項，剩下的金額留待將來支付。CreditCards.com產業分析師舒茲說：「簽帳卡變得有點像恐龍化石。」

「綠卡」卡片外觀也稍作修改，「古羅馬百夫長」（Centurion）頭像仍在前面，但卡片號碼移至背面，追隨其他高階信用卡潮流。

和美元鈔票一樣顏色的「綠卡」於1969年發行，正是波音747客機開始服役的一年後，也正值美國人盛行出國旅遊時機。該卡瞄準富裕階層，讓用戶擁有加入商務人士俱樂部的尊榮感受。