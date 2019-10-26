Google要用AI改善搜尋排序

2019-10-26 02:06 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 陳律安 ／綜合外電



Google正將人工智慧（AI）與搜尋引擎更深度整合，利用語言分析技術大幅改變搜尋排序結果。現在用戶能搜尋更複雜的句子，為近五年來最大的搜尋變革。

Google搜尋副總納亞克說，這次的變革透過新的語言分析技術，更精準地理解用戶搜尋，將有十分之一的搜尋結果與以往不同。他說，Google近日將更新資料中心軟體，改變英語搜尋結果，最終擴展至其他語言。

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以往Google的演算法，是挑出搜尋字串中最關鍵的單字，忽略其他常見字眼，這讓搜尋引擎得以專注在搜尋主題，但有時會誤解用戶真正的意涵。新技術「BERT」則仰賴分析大量網路文本建立的龐大、通用語言模組，同時分析一整組字串、納入以往被忽略的字眼。

Google說，現在BERT技術得來的搜尋結果，能提供用戶更有用的回應，但改變很細微，絕大多數用戶將難以察覺。Google提供一個現在能處理，但以往力有未逮的範例問題：「泰勒絲（Taylor Swift，流行樂巨星）被威斯特（Kanye West，饒舌歌手）衝上台搶走麥克風時是幾歲？」

Google的這項搜尋變革，首度應用了去年發表的一項自然語言處理研究成果，引發AI圈廣泛關注。