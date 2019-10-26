親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英貨櫃車39屍案
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

花旗新總裁 芙瑞瑟升任

2019-10-26 02:06經濟日報 編譯洪啟原／綜合外電

花旗集團新任總裁由芙瑞瑟擔任。 路透
花旗集團新任總裁由芙瑞瑟擔任。 路透
分享
花旗集團（Citigroup）執行長高沛德24日任命芙瑞瑟（Jane Fraser）成為新任總裁。外界看好她成為高沛德的接班人，可能成為這家美國大型銀行歷來首位女性執行長。

分享
芙瑞瑟已在花旗服務15年，之前擔任拉丁美洲部門執行長，她升任總裁後，這個職缺將由花旗墨西哥子公司墨西哥國家銀行執行長甘杜接手。

芙瑞瑟成為花旗集團第二把交椅後，有可能成為高沛德的接班人，也可能成為花旗歷來首位女性執行長。前總裁福雷斯自4月退休後，總裁懸缺至今。

芙瑞瑟也接掌全球零售銀行部門，該部門執行長柏德（Stephen Bird）先前一直被視為接任花旗總裁的可能人選，但高沛德說，柏得已離開公司去追求更好的機會，芙瑞瑟也因此有機會接任該部門執行長。

高沛德在給全體員工的備忘錄中說，任命芙瑞瑟成為總裁，是為確保銀行在未來十年甚至更久以後占據有利的競爭位置，也承諾未來幾年將持續帶領公司，期望與新總裁芙瑞瑟更密切合作。

現年59歲的高沛德自2012年擔任花旗執行長至今，外界預期他最少會再掌舵三年。

墨西哥
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

被川普點名後… 南韓放棄開發中國家待遇

2019-10-26 00:05

南韓放棄開發中國家待遇

2019-10-26 02:09

市場自由化 有利我出口

2019-10-26 02:08

IEA：離岸風電將滿足全球需求

2019-10-26 02:08

亞馬遜獲利衰退 兩年首見

2019-10-26 02:07

Google要用AI改善搜尋排序

2019-10-26 02:06

美國運通綠卡將大改造

2019-10-26 02:06

俄央行今年第四度降息

2019-10-25 23:46

英特爾財報佳 股價強彈

2019-10-25 23:41

蘋果股價 本月六度改寫新高

2019-10-25 23:39

美國力保軍事優勢 找台積電去設廠卻卡在這一關

2019-10-25 19:55

巴克里要批評NBA的美國副總統潘斯「閉上鳥嘴」

2019-10-25 16:53

當天交貨成本貴森森 亞馬遜一季運費3000億元

2019-10-25 15:12

放棄WTO開發中國家待遇 南韓跟在台灣後

2019-10-25 14:30

WTO開發中國家待遇 南韓不再爭取

2019-10-25 14:27

引擎電腦短路+零件瑕疵 速霸陸召回在美2款逾46萬輛車

2019-10-25 11:47

今年幣值超過台幣 創六年來最高的泰銖為什麼這麼強？

2019-10-25 11:13

向川普施壓低頭 南韓宣布放棄WTO開發中國家地位

2019-10-25 08:15

資料中心晶片需求旺 英特爾本季財測報喜

2019-10-25 07:47

美下月擬限制三技術出口

2019-10-25 01:59

英延後脫歐 可望獲准

2019-10-25 01:59

聯準會擴大附買回規模

2019-10-25 01:59

印尼、土耳其降息 拉抬經濟

2019-10-25 01:58

臉書：監管機關同意 才推Libra

2019-10-25 01:57

ECB將重啟量化寬鬆

2019-10-25 01:56

戴姆勒報喜 Q3獲利增8%

2019-10-25 00:06

沃爾瑪購物季將提前開跑

2019-10-24 23:54

全球汽車業 面臨三逆風

2019-10-24 23:54

Google號稱創下量子霸權里程碑 IBM質疑

2019-10-24 00:09

台商第四波大遷徙／以廠為家vs.廠家分離

2019-10-23 00:43

諾貝爾物理獎揭曉 瑞士與美國三人獲獎

2019-10-08 18:00

卡紹吉逝世一周年 19 NGO聯名促調查

2019-10-02 13:36

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

向川普施壓低頭 南韓宣布放棄WTO開發中國家地位

2019-10-25 08:15

日本陪酒女曾被客人嫌醜 靠奇招3天賺7千萬

2019-10-25 12:01

中國經濟世界第二 為何陸人仍冒生命危險偷渡英國？

2019-10-25 16:41

美國力保軍事優勢 找台積電去設廠卻卡在這一關

2019-10-25 19:55

在冷凍貨櫃向母道別！英國貨車命案傳一女為越南人

2019-10-25 22:07

今年幣值超過台幣 創六年來最高的泰銖為什麼這麼強？

2019-10-25 11:13

艷麗紫海膽暴增！食物不夠吃 搞到自己進入休眠狀態

2019-10-25 14:10

英國貨櫃車39屍案 一男一女涉人口販賣被捕

2019-10-25 20:57

39名大陸人慘死英國貨櫃 環時：英國該負責

2019-10-25 09:51

日本人姓名羅馬拼音 2020年起採先姓後名

2019-10-25 15:08

30公尺高「世上最高大樹屋」 15分鐘燒毀化為灰燼

2019-10-25 12:02

英貨櫃車39屍命案 陸駐英使館：尚無法確認死者是陸籍

2019-10-25 10:05

密州24億勁球得主最後1分鐘才下注 錢與7兒女21孫共享

2019-10-25 15:23

引擎電腦短路+零件瑕疵 速霸陸召回在美2款逾46萬輛車

2019-10-25 11:47

烏魯魯巨岩禁攀令生效前夕 遊客大量湧入朝聖

2019-10-25 12:27

39人如何進入死亡貨櫃? 冷凍櫃偷渡 疑規避熱源檢查

2019-10-25 17:07

英貨櫃屍案 19年前就曾發生

2019-10-25 00:16

英國39名遇難者為中國大陸籍？陸外交部：尚無法確認

2019-10-25 15:50

關東降雨創紀錄！千葉土石流沖毀民宅 1昏迷3失聯

2019-10-25 17:47

美國副總統彭斯中國政策演說全文

2019-10-25 09:20

企業財報助美股上揚 費半勁升2.5％創9月初來最大漲幅

2019-10-25 07:02

下周一表決！強生想要英國12月12日辦選舉 打破脫歐僵局

2019-10-25 10:03

涉謀殺被捕！25歲貨櫃司機看到成堆屍體 嚇昏

2019-10-25 17:10

放棄WTO開發中國家待遇 南韓跟在台灣後

2019-10-25 14:30

彭斯重批中國力挺台港 演說重點一次看懂

2019-10-25 09:13

英貨櫃39屍命案 全為中國人據信來自福建省

2019-10-25 17:18

黑手黨把持回收物 毒塑料運中國製鞋賣回義大利

2019-10-25 09:27

外媒質疑中國人為何偷渡 華春瑩：提問不合時宜

2019-10-25 20:25

巴克里要批評NBA的美國副總統潘斯「閉上鳥嘴」

2019-10-25 16:53

美中今談農產品採購 傳中方將要求美國取消加徵關稅

2019-10-25 14:53

影／佛朗哥遷出烈士谷 西班牙總理：邁出和解的一步

2019-10-25 12:53

喬不攏！國際奧會決定東奧馬拉松移師札幌　日稱未定案

2019-10-25 17:35

馬戲團表演到一半 大熊撂倒馴獸師並直撲觀眾席

2019-10-25 21:47

Uber司機收槍卻誤扣板機 後座少女腳踝遭射穿血流如注

2019-10-25 12:54

抖音威脅國安？ 美參院兩黨要求情報單位調查

2019-10-25 11:06

俄士兵疑因精神崩潰 槍殺8同袍

2019-10-25 22:27

北加州野火再起安全性斷電 2000多人撤離

2019-10-25 09:36

當天交貨成本貴森森 亞馬遜一季運費3000億元

2019-10-25 15:12

潘斯向港人說「和你們站在一起」但也敦促加強對中貿易

2019-10-25 06:49

英國貨櫃車39屍案 2000年多佛慘案翻版

2019-10-25 16:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top