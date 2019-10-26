花旗新總裁 芙瑞瑟升任

2019-10-26 02:06 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 洪啟原 ／綜合外電



花旗集團新任總裁由芙瑞瑟擔任。 路透 分享 facebook 花旗集團（Citigroup）執行長高沛德24日任命芙瑞瑟（Jane Fraser）成為新任總裁。外界看好她成為高沛德的接班人，可能成為這家美國大型銀行歷來首位女性執行長。

分享 facebook 芙瑞瑟已在花旗服務15年，之前擔任拉丁美洲部門執行長，她升任總裁後，這個職缺將由花旗墨西哥子公司墨西哥國家銀行執行長甘杜接手。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

芙瑞瑟成為花旗集團第二把交椅後，有可能成為高沛德的接班人，也可能成為花旗歷來首位女性執行長。前總裁福雷斯自4月退休後，總裁懸缺至今。

芙瑞瑟也接掌全球零售銀行部門，該部門執行長柏德（Stephen Bird）先前一直被視為接任花旗總裁的可能人選，但高沛德說，柏得已離開公司去追求更好的機會，芙瑞瑟也因此有機會接任該部門執行長。

高沛德在給全體員工的備忘錄中說，任命芙瑞瑟成為總裁，是為確保銀行在未來十年甚至更久以後占據有利的競爭位置，也承諾未來幾年將持續帶領公司，期望與新總裁芙瑞瑟更密切合作。

現年59歲的高沛德自2012年擔任花旗執行長至今，外界預期他最少會再掌舵三年。