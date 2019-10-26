亞馬遜獲利衰退 兩年首見

2019-10-26 02:07 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 易起宇 ／綜合外電



亞馬遜第3季淨利較去年同期下滑26%至21億美元，不及分析師預期。 路透 分享 facebook 亞馬遜上季獲利出現逾兩年來首次下滑，主要受其大舉投資快速到貨拖累，該公司並預料本季獲利將再現下滑，導致股價25日開盤下挫5%。

亞馬遜24日盤後宣布，第3季淨利較去年同期下滑26%至21億美元，或每股4.23美元，不及分析師預期的每股4.59美元，為自2017年來獲利首次下滑。營收則成長24%至700億美元，優於分析師預期，增幅也高於前季的增長20%。

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第3季包括亞馬遜的Prime Day購物日，該公司在此活動期間提供會員超低折扣，以吸引新的Prime會員加入。

亞馬遜並預估第4季的營業利益將下滑到12億至29億美元之間，低於去年同期的38億美元和分析師預期的42億美元。

亞馬遜獲利不如預期拖累24日盤後股價大跌逾7%。亞馬遜股價今年來到24日收盤為止共上漲近16%，市值達約8,810億美元。

Jefferies分析師錫爾表示：「投資人才剛開始習慣獲利增加的新亞馬遜，但這家公司又變回那個獲利下滑但大舉投資的舊亞馬遜。雖然投資人短期內不滿意，但長期下來將會明白，亞馬遜這些投資通常會成功。」

亞馬遜第3季通常會增加支出，為最重要的第4季年終購物季做準備。市場預料今年支出將高於以往，因為該公司持續投資Prime會員的免運費一日到貨服務。亞馬遜上季表示，為建立隔日到貨服務所投入的金額已超過原本預估的8億美元，並表示調整倉儲和移動庫存的成本比預期還高。

亞馬遜的全球物流成本已比去年躍增46%至96億美元。在亞馬遜擴大投資一日到貨服務的同時，其線上銷售成長也加速。亞馬遜第3季的電商營收成長22%，成長率為去年同期的兩倍。

展望本季，亞馬遜財務長歐薩夫斯基預期，在一日到貨服務上的支出將比第2季高出一倍，達到15億美元，以改善這項方案。歐薩夫斯基表示，該公司還在設法了解這項服務的長期成本結構，但這項投資符合該公司長期以來的一貫模式。