IEA：離岸風電將滿足全球需求

2019-10-26 02:08 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 任中原 ／綜合外電



國際能源總署（IEA）最新報告指出，離岸風電將能滿足全世界的電力需求，且即將成為能源體系的「翻盤者」，並預測2030年之前全球離岸風電成本將比目前下降40%，也比碳基能源更具競爭力。

這是IEA首次針對離岸風電所發表的深度檢視報告。IEA執行董事畢羅表示，「風電有成為主要翻盤者的潛力」。

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IEA指出，離岸風電的優勢是將能產生更多電力，且發電量的變動率比在岸風電及太陽能電力低，更符合「基本負載」電源的條件。雖然目前離岸風電只占全球電力總供給量的0.3%，但IEA預測到2040年時，離岸風電將成為歐洲最大的單一電力來源。

IEA預測，未來五年全球每年新設立的離岸風電能量將倍增，到2030年左右發電量將增加五倍。

目前大部分離岸風電設施都集中在歐洲，但最近中國大陸的風電設施激增，去年新設產能比任何其他國家都多。IEA預估，以各國政府目前的政策為基礎，未來20年全球離岸風電設施總投資額約達8,400億美元。

不過擴張離岸風電產業也需要鋪設成本高昂的輸電線路，且設施距離海岸愈遠則成本也將愈高。目前電力傳輸設施約占離岸風電開發總成本的25%，但未來將提高到50%，因為風電渦輪的成本將下降，且開發計畫將距離海岸愈來愈遠。電網設施也需要巨額投資，來容納風電的成長，否則電力將浪費。

報告並指出，離岸風電的技術性發電潛力為一年3.6萬太瓦（百萬兆瓦）／小時，比目前全球電力總消費量超出50%；再加上浮動式渦輪及遠海渦輪，發電量還將大幅增加。