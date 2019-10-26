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市場自由化 有利我出口

2019-10-26 02:08經濟日報 記者江睿智林于蘅／台北報導

南韓昨（25）日宣布，南韓在WTO談判中不再要求享有開發中國家特殊待遇。經濟部長沈榮津昨日受訪表示，南韓此舉將讓市場更自由化，對台灣等以國際貿易為導向的國家較有利；國內經濟學者也認為，南韓此舉對自身經濟的影響不大，但可能對台灣有利，提高我國傳產、農產品進入韓國市場的機會。

經濟部官員解釋，WTO會員若訴求享有開發中國家之待遇與優惠，往往會影響WTO談判進展。若南韓等較先進的國家不再要求享有「開發中國家」的特殊優惠與待遇，有助談判進展，經濟部樂觀看待，這是好的發展。

台經院景氣預測中心副主任邱達生認為，南韓放棄開發中國家身分是既定且合理的政策方向；且南韓今年已成為全世界第七個「3050俱樂部」國家，在國際上相對擁有經濟優勢，確實已沒有必要透過WTO高關稅機制來保護國內弱勢產業。

3050俱樂部指的是人均所得超過3萬美元、人口達5,000萬的國家，邱達生說，通常代表該國家擁有足夠的內需市場潛力，且普遍被認為適合發展國際品牌。

其他六國包括美國、日本、德國、英國、法國和義大利。

邱達生指出，由於南韓廣泛簽訂FTA，因此WTO的身份對其整體性的影響不大。不過，台灣過去並未與南韓簽訂貿易協定，因此相關產品總受到高關稅門檻阻擋在外，未來南韓如果因應降低關稅，將有利於我國產品，包括傳產、農業進入韓國市場。

中經院WTO副執行長李淳也表示，南韓此舉對其本身及區域經濟的影響有限，主因是南韓過去幾年在國際貿易上都已經參照已開發國家的準則，且南韓FTA的覆蓋率非常高，包括美國、歐盟、中國大陸、東協，幾乎都已經與主要貿易夥伴洽簽自由貿易協定，因此設置關稅保護的已無必要性。

除了FTA已盡完備，另外也有來自美國的壓力，李淳指出，由於美國主張經濟合作發展組織（OECD）國家與G20的會員國，應放棄開發中國家的身分，因此，南韓此舉是以具體行動支持川普改革WTO的意念，未來也可能誘發其他支持改革立場且符合條件的國家表態。

南韓WTO
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