南韓放棄開發中國家待遇

2019-10-26 02:09 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 鍾詠翔 ／綜合外電



南韓財長洪楠基（中）宣布，將放棄在WTO中的開發中國家地位。 歐新社 分享 facebook 在美國總統川普砲轟南韓等國濫用「開發中國家」地位後，南韓政府決定，在未來的世界貿易組織（WTO）談判中，不會再要求享有開發中國家的特殊優惠待遇，而此舉可能加重北京放棄開發中國家地位的壓力。

南韓財政部長洪楠基25日表示，鑒於南韓的經濟規模，國際社會已難以再將南韓視為開發中國家，但即使南韓不再要求享有開發中國家的待遇，也僅適用於新一輪WTO談判，這意味在新一輪談判達成協議前，南韓仍維持在以往談判中取得的優惠待遇。

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洪楠基指出，南韓雖不再享有開發中國家的待遇，但不會立即對國內農業產生衝擊，政府也會採取一切措施保護農業。

WTO多哈發展議程（DDA）的農業談判多年來處於停擺狀態，若各國決定重啟談判，必耗費時日，這讓南韓有充分時間為日後談判預做準備。

川普在7月點名南韓、新加坡、中國大陸等國濫用WTO開發中國家地位，當中有些國家甚至已躋身全球最富裕國家之一。南韓主要利用此地位來保護國內農業，對進口稻米徵收500％以上的關稅。

美國政府主張，若一個國家符合以下任一條件，WTO應取消此國的開發中國家地位：20國集團（G20）成員國、經濟合作發展組織（OECD）一員、世界銀行列為高所得國家、占全球貿易的比率超過0.5%，結果南韓符合以上四項條件，中國大陸、台灣、香港則符合兩項條件。

南韓此舉可能加重北京放棄開發中國家地位的壓力。南韓仁荷大學教授鄭伊喬（音譯）表示，現在北京少了一個維持開發中國家地位的理由。

WTO允許擁有開發中國家地位的國家，在落實貿易協議方面享有更長過渡期。