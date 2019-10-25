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蘋果股價為何迭創新高？原因大公開

2019-10-25 20:36經濟日報 編譯陳律安／綜合外電

蘋果股價本月屢創新高，主因為華爾街分析師看好後市、iPhone 11銷售優於預期，以及串流服務Apple TV+即將上線。

●蘋果股價現在約落在243美元，今年迄今已上漲逾50%，過去三年漲幅逾100%，市值達近1.1兆美元。

摩根士丹利22日將蘋果目標價上修至289美元，原因是預期Apple TV+下月推出後，到2025年前每年將帶進90億美元的營收。

●摩根士丹利分析師胡柏蒂也預估，除了Apple TV+將推升蘋果服務事業明年成長多達20%，iPhone銷售也將重回成長。iPhone 11銷售良好，蘋果執行長庫克形容，有個「非常強勁的開始」。

●本周稍早，Raymond James分析師預估，拜iPhone定價較高以及5G成長商機之賜，蘋果股價今年可望再漲20%。

●蘋果股價本月稍早首度突破先前歷史高點，主因為美中達成局部貿易協議，而蘋果向來仰賴中國作為主要生產基地。

●蘋果股價24日收盤報243.58美元，數據顯示，蘋果本月股價已六度創新高，分別在10日、11日、18日、21日、23日、24日創下高點。

然而，儘管華爾接近來對蘋果深具信心，但仍有些質疑的聲音：52%分析師評為「買進」、35%評為「持有」、13%評為「賣出」。而接下來值得留意的是蘋果將於30日公布財報，營收預料為將近630億美元，較前一季的538億美元成長。

蘋果股價迭創新高。路透。
蘋果股價迭創新高。路透。
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