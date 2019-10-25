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美國力保軍事優勢 找台積電去設廠卻卡在這一關

2019-10-25 19:55聯合報 編譯張佑生╱即時報導

紐約時報25日報導，五角大廈官員最近頻頻私會矽谷高科技業者的高層，討論未來如何提供先進晶片確保美國的軍事優勢，其中提到許多晶片在海外生產，包括台灣，並特別點名台積電，因為台積電生產的晶片除了商業用途、飛機、衛星和無線通訊都有廣泛的應用。

國防部官員鼓勵業者在美國開設新生產線，官員擔心香港持續的不穩定會迫使台灣限制甚至切斷對矽谷的晶片出口。

台積電董事長劉德音受訪時表示，日前在美國和商務部討論在美國成立新廠的選項，主要卡關在於錢，因為在美國的生產成本比在台灣高出許多，所以需要聯邦政府大量補貼。劉德音說：「全都取決於何時能夠填補成本的缺口」。

台積電董事長劉德音。本報資料照片
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台股最近表現全看台積電臉色。 路透
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台積電矽谷紐約時報
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