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中國經濟世界第二 為何陸人仍冒生命危險偷渡英國？

彭博：中國製Model 3只比進口的便宜不到5萬元 因為...

2019-10-25 17:18經濟日報 編譯洪啟原／綜合外電

中國大陸的特斯拉（Tesla）車迷無不引頸企盼在地製造、且價格便宜的Model 3，但現在看到價格可能要大吃一驚。

電動車大廠特斯拉（Tesla）25日公布，陸製Model 3的起始價格為5萬美元（新台幣150萬元），只比以往進口的Model 3便宜不到3%，原因是特斯拉決定為每輛車安裝Autopilot自動輔助駕駛功能。特斯拉也說，將在中國逐漸淘汰未安裝Autopilot的車款。

未安裝Autopilot的平價進口車款Model 3，在中國的起始價格為5.15萬美元（新台幣154.5萬元），在美國的起始價格則為3.9萬美元。

特斯拉在美國以外生產首批汽車，是執行長馬斯克擴大亞洲布局及叫陣當地電動車新創公司的一環。彭博資訊報導，這項訂價策略暗示特斯拉想在大陸市場保持電動車一哥的形象，並讓地在競爭對手去爭取想買便宜電動車的消費者。

上海汽車顧問公司Automotive Foresight執行長張豫表示，特斯拉這項定價策略可能影響部分潛在消費者的選擇，但影響程度不大；而且比起選擇其他更便宜的電動車的消費者，特斯拉的目標客群對價格並沒有這麼敏感。

特斯拉十個月前在上海附近興建生產設施，即將推出首批陸製汽車，也是首次有全外資的車廠在中國大陸生產汽車。特斯拉也說，預計2020年第1季交付裝有Autopilot的陸製車款。

特斯拉25日公布，陸製Model 3的起始價格為5萬美元，只比進口的Model ...
特斯拉25日公布，陸製Model 3的起始價格為5萬美元，只比進口的Model 3便宜不到3%。路透
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