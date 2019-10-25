彭博：中國製Model 3只比進口的便宜不到5萬元 因為...

2019-10-25 17:18 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 洪啟原 ／綜合外電



中國大陸的特斯拉（Tesla）車迷無不引頸企盼在地製造、且價格便宜的Model 3，但現在看到價格可能要大吃一驚。

電動車大廠特斯拉（Tesla）25日公布，陸製Model 3的起始價格為5萬美元（新台幣150萬元），只比以往進口的Model 3便宜不到3%，原因是特斯拉決定為每輛車安裝Autopilot自動輔助駕駛功能。特斯拉也說，將在中國逐漸淘汰未安裝Autopilot的車款。

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未安裝Autopilot的平價進口車款Model 3，在中國的起始價格為5.15萬美元（新台幣154.5萬元），在美國的起始價格則為3.9萬美元。

特斯拉在美國以外生產首批汽車，是執行長馬斯克擴大亞洲布局及叫陣當地電動車新創公司的一環。彭博資訊報導，這項訂價策略暗示特斯拉想在大陸市場保持電動車一哥的形象，並讓地在競爭對手去爭取想買便宜電動車的消費者。

上海汽車顧問公司Automotive Foresight執行長張豫表示，特斯拉這項定價策略可能影響部分潛在消費者的選擇，但影響程度不大；而且比起選擇其他更便宜的電動車的消費者，特斯拉的目標客群對價格並沒有這麼敏感。