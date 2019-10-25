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巴克里要批評NBA的美國副總統潘斯「閉上鳥嘴」

2019-10-25 16:53聯合報 編譯張佑生╱即時報導

美國副總統潘斯24日演說時把矛頭指向對中共低頭的Nike與NBA，稱NBA像是專制政權的子公司。NBA 退休名將「惡漢」巴克里（Charles Barkley）尖銳回批，要潘斯「閉上鳥嘴」（"Vice President Pence needs to shut the hell up,"），表示政治人物藉機讓NBA和球員難看：「所有美國企業都在中國做生意，句點。」（ All American companies do business in China, period.）

NBA退休名將巴克里對於潘斯批評NBA很不滿。歐新社資料照片
NBA退休名將巴克里對於潘斯批評NBA很不滿。歐新社資料照片
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潘斯中共
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