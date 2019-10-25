CIRP：蘋果iPhone上季銷售量 入門款占一半

2019-10-25 14:25 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奕榮 ／綜合外電



CIRP數據顯示，上季iPhone銷售量有一半來自入門款。 路透 分享 facebook

美國消費者情報研究機構（CIRP）公布蘋果公司截至9月28日止該季的最新統計數據，iPhone銷售量中，半數來自入門款。

CIRP的資料顯示，新款Phone 11和 11 Pro/Pro Max 雖然在上季剩下兩周時才上市，但銷售量占美國iPhone銷售量的20%。另外，iPhone XR則占美國總銷售量的36%。

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CIRP共同創辦人暨合作夥伴Josh Lowitz指出：「在三款新iPhone的銷售量中， iPhone 11 占了50%。如果把擁有許多相同功能的iPhone XR一起列入計算，iPhone 11和iPhone XR占了上季美國總銷售量將近一半。」

高價的iPhone 11 Pro和 Pro Max，合計只占總銷售量的10%；加上最近已停產的 iPhone XS和XS Max，也只占總銷售的21%。

由最新數據來看，iPhone 買家較感興趣的，是價格和過去旗艦款差不多的最新入門款，選擇最頂級型號的人較少。

外媒報導指出，本季是iPhone 11系列上市後的第一個完整一季，銷售數據仍不清楚，但如果依照上季的趨勢，平均銷售價格（ASP）將持續下滑，因為較少消費者願意購買最昂貴的機型。