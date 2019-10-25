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IEA重大報告：風力發電有能力滿足全球能源所需

2019-10-25 13:08經濟日報 編譯劉忠勇／即時報導

國際能源總署（IEA）發布報告指出，離岸風電有能力滿足全球電力所有需求，可望顛覆整個能源體系。

這個總部設於巴黎的能源監督機構表示，因離岸風電成本下滑，未來十年將可以和化石燃料競爭。IEA預測，離岸風電的成本到2030年將下降40%。

據金融時報報導，EIA執行董事 Faith Birol 說：「它有能力成為重大的改變關鍵。」他拿過去十年兩個重大能源趨勢來相提並論：頁岩油的開採和太陽能爆發成長。

他說：「當檢視離岸風力，就大幅降低成本而言，有潛力能加入頁岩油和太陽能的行列。」

這份重大報告是IEA首度對離岸風電做的深入深討。

德國的離岸風力發電。路透
德國的離岸風力發電。路透
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