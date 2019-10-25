引擎電腦短路+零件瑕疵 速霸陸召回在美2款逾46萬輛車
2019-10-25 11:47
世界日報 編譯孫梁
╱綜合24日電
速霸陸汽車公司（Subaru）24日宣布在美國採取兩批召回行動，共召回到超過46萬輛車，以分別修理引擎的電腦問題和曲軸箱的通風零件可能斷裂掉進引擎的問題。
第一批召回包括2017至2019年款的Impreza轎車，和2018至2019年款的Crosstrek越野車，共46萬6000多輛。
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速霸陸公司表示，上述車型的引擎停止運轉後，引擎電腦仍可繼續為點火線圈供電，可造成短路和燒斷保險絲。該公司表示，車商將為車主更新軟體和更換線圈，如有必要部分排氣管也將更換。
第二批召回包括20萬5000輛2017至2019年款的Impreza車和2018年款的Crosstrek車，因為鋁製曲軸箱的強制通風閥可裂開，導致碎片進入引擎。如有必要，車商將更換通風閥，如果通風閥已裂和沒有配件，將會更換引擎。
兩項召回都是從12月13日開始。
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