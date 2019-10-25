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今年幣值超過台幣 創六年來最高的泰銖為什麼這麼強？

2019-10-25 11:13經濟日報 編譯劉忠勇／即時報導

泰銖今年超強，泰國央行想擋也擋不住，繼幣值5月超越台幣繼續走強，今天兌美元再升值0.2%至30.228，創下2013年5月來最高價位，今年以來升值7.6%，是除了俄羅斯盧布以外今年最強的新興市場貨幣。

●泰銖為什麼這麼強？

泰國經常帳順差／國內生產毛額（GDP）比率將達到6%，將近是日本的兩倍。此外，外匯存底高達2,200億美元，目前通膨也只有0.3%，遠低於央行1%到4%的目標。 這些因素都讓泰銖成為外幣的避風港。

台幣也具有以上優勢，但泰銖還有一個台幣沒有的助力：黃金。泰國是黃金交易的重鎮，今年隨金價上漲17%和美中貿易戰緊張而受益。

●為什麼泰銖強不是好事？

匯率走強，出口就受傷。占GDP約1/5的觀光業也受創。泰國旅遊理事會上個月下修今年觀光客人數至不到4,000萬人次，主要理由就是泰銖升值。

●央行做了什麼？

泰國央行10月10日宣布放寬外匯管制，讓國內民眾更容易將錢匯往國外。央行總裁也呼籲國內擴大投資，以縮減經常帳順差。

泰國政府也採取措施限制短期資金流入，包括降低國庫券交易。今年7月，非居民存款上限由3億泰銖降為2億泰銖，也加強監控，規定國內債券實際持有者必須申報。

泰國央行不願直接干預匯市，因為擔心會被美國列為匯率操縱國。

●泰銖還會再升多少？

目前，市場關注泰銖是否會突破30大關，這將是六年來最高價位。彭博調查24家分析師意見之中，摩根士丹利是唯一預測泰銖今年年底會升抵30的券商，預測中值顯示泰銖會回落至30.8。

泰銖有一個台幣沒有的升值助力：黃金。路透
泰銖有一個台幣沒有的升值助力：黃金。路透
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泰銖（橘線） vs. 台幣（黑線）：泰銖漲勢凌厲，5月已比台幣值錢。圖／擷自彭博
泰銖（橘線） vs. 台幣（黑線）：泰銖漲勢凌厲，5月已比台幣值錢。圖／擷自彭博
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