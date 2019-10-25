美庫存下滑及減產前景推升油價 金價因Fed降息展望走高

2019-10-25 08:41 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奕榮 ／綜合外電



油價周四上揚，因美國原油庫存意外下降及石油輸出國組織及盟友（OPEC+）減產前景，抵銷市場對需求前景疑慮。金價觸及近兩周高點，因美國經濟數據疲軟，投資人對聯準會（Fed）降息的預期升高。

布蘭特原油期貨上漲0.50美元或0.8%，結算價報每桶61.67美元。西德州原油期貨上漲0.26美元或0.5%，結算價報每桶56.23美元。

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Ritterbusch and Associates總裁Jim Ritterbusch表示，貿易或地緣政治發展的利多消息都讓油價走高，另一個因素是墨西哥灣附近海域出現一個熱帶低氣壓，可能損及原油生產或煉油活動。

金價周四上漲，觸及近兩周高位，美國經濟數據提升市場對Fed再次降息的預期。

黃金現貨上漲0.7%，報每英兩1,501.97美元。美國黃金期貨收漲0.6%，結算價報每英兩1,504.70美元。

RJO Futures的高級市場策略師Bob Haberkorn表示，推升金價的因素是美國耐久財數據不如預期，過去幾周來，零售售銷售、耐久財以及一些PMI數據都不理想，成為Fed在年底前再次降息的依據。

美國商務部公布，9月資本財新訂單降幅超過預期，出貨量也下降。另外，需求萎縮，使歐元區企業活動在10月幾無擴張，加劇市場對全球經濟狀況的疑慮。

各國央行面臨的壓力日益升高，要求央行以貨幣政策對疲弱經濟提供支持，因美中貿易爭端持續衝擊貿易和企業信心。

Fed今年已兩度降息，投資人普遍認為下周Fed舉行利率決策會議時將再次調降借貸成本。美國利率下降，令美元和公債殖利率面臨下行壓力，提升黃金的吸引力。

白金上漲0.7%，報每英兩921.08美元，盤中觸及9月30日以來最高水準。分析師指出，白金將繼續受惠於於黃金的利多溢出效應，但中國的庫存龐大且持續增加，將是白金漲勢的阻力。