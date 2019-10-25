亞馬遜大舉投資隔日到貨服務 盈利逾兩年來首度下滑
2019-10-25 08:17
經濟日報 編譯林奕榮
／綜合外電
電商巨擘亞馬遜周四公布第3季財報，大舉投資快速到貨服務拖累盈利下滑，為逾2年來首見，盤後股價一度下跌9%。
--第3季每股盈餘（EPS）4.23美元，不如去年同期的5.75美元，也低於分析師預估的4.59美元。
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--第3季營收成長24%至700億美元，締造公司紀錄新高，也優於市場預期。
亞馬遜表示，第3季斥資逾8億美元，用於擴大隔日到貨服務，因調整倉庫和讓商品離顧客更近的措施使成本升高。亞馬遜還表示，第4季的利潤前景更疲弱，預計營業利益將從去年同期的38億美元降至12億至29億美元之間。
亞馬遜股價周四收漲近16%，盤後重跌9%，讓執行長貝佐斯的身價蒸發約70億美元。如果亞馬遜股價維持在這個水準，貝佐斯的全球首富頭銜也將不保，由微軟執行長比爾蓋茲取代。
不過，Jefferies分析師Brent Thill表示：「短線投資人或許不滿意，但長線投資人了解，亞馬遜的投資通常會獲得回報。」
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