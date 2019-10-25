資料中心晶片需求旺 英特爾本季財測報喜

2019-10-25 07:47 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 黃淑玲 ／即時報導



英特爾（Intel）周四（24日）對本季銷售和利潤做出樂觀預測，顯示雖然中美貿易爭端持續，市場對使用於雲端計運算資料中心的半導體需求正在回升。

英特爾預測，本季（第4季）營收約在192億美元，淨利約為每股1.28美元；兩者均優於彭博訪調分析師所預估的189億美元和每股1.16美元。受到樂觀財測提振，英特爾股價在24日盤後一度上漲超過8%；正常交易時收在52.23美元。今年以來英特爾股價上漲了11%。

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彭博資訊指出，面對中美貿易僵局，業內同行紛紛表示營運日益困難，不過英特爾仍受惠於利潤豐厚的大型資料中心伺服器晶片需求旺盛。另外，則給記憶晶片市場更加穩定，以及汽車部門晶片需求持續強勁成長，也都推動了英特爾的營收成長。

BMO Capital Markets分析師Ambrish Srivastava在報告中表示：「資料中心這塊市場正展現生機，過去幾季暫停的的買氣現在開始恢復。」

英特爾上季營收192億美元，表現接近持平，優於彭博訪調分析師平均預測的180億美元。淨利60億美元，或每股盈餘1.35美元，亦高於市場預期的每股1.17美元。毛利率為58.9%。