願景基金投資失利？ 軟銀擬減記至少50億美元
2019-10-25 07:26
經濟日報 編譯林奕榮
／綜合外電
知情人士指出，軟銀正計劃減計至少50億美元，反映其願景基金持有的最大資產如WeWork、Uber估值大幅下滑。
規模1,000億美元的軟銀願景基金自2017年開始投資，預期將在11月6日軟銀公布會計年度第2季財報時披露減記。願景基金持有叫車服務巨擘Uber和共享辦公室公司WeWork母公司We股權，本周也同意對陷入困境的WeWork紓困。
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消息人士透露，投資Uber股票的績效低迷，已影響軟銀對這項產業的投資策略。Uber今年5月首次公開發行股票（IPO），股價迄今下滑逾25%。軟銀持有Uber 13%股權，6月30日至9月30日期間，這些持股的價值已減少35億美元，也讓軟銀重新評估對其他叫車服務公司的投資，包括滴滴出行、Grab。
此次軟銀減記金額最高可能達70億美元，但目前尚未定案。減記消息傳出後，軟銀和願景基金均拒絕評論。
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