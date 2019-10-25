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企業財報助美股上揚 費半勁升2.5%創9月初來最大漲幅

2019-10-25 07:02經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

科技股財報強勁，帶動美股周四收漲，但3M財報不佳，拖累道瓊工業指數；在全球成長放緩之際，投資人密切關注企業財報。

道瓊工業指數收跌28.42點或0.11%，跌至26,805.53點；標普500指數上漲5.77點或0.19%，報3,010.29點；那斯達克指數上漲66.00點或0.81%，報8,185.80點。

費城半導體指數勁升2.5%，創9月5日以來最大單日漲幅，主因晶片設備製造商科林研發（Lam Research）股價飆漲推動。該公司預測12月當季財報強勁，股價大漲13.9%，創歷史新高。

微軟股價上漲2%，因雲端運算服務的展望優於分析師預期。PayPal全年獲利預估出色，推升股價上漲8.6%。這兩家公司股價上揚，對標普500指數和那斯達克指數的漲勢貢獻最大。

工業綜合企業3M股價下跌，該公司第3季營收不如，且下調全年獲利預測。由於工業生產放緩，該公司在美國的銷售額下滑1.1%，在亞太地區的銷售額下降5%。

Refinitiv的數據顯示，標普500指數成分股公司已有168家公布財報，逾80%的獲利優於預期。

不過，Amundi Pioneer Asset Management董事總經理John Carey表示，財報季反映經濟脆弱的跡象。

TD Ameritrade駐芝加哥首席市場策略師J.J. Kinahan表示，3M的財報顯示出美中貿易爭端的持續影響，也反映關稅問題對公司支出的影響。

英特爾和亞馬遜公布財報，盤後股價震盪。英特爾股價一度上漲8%，亞馬遜股價一度重挫9%。

推特股價暴跌20.8%，因上季營收和獲利均不如預期，部分原因是廣告平台出現技術問題。

福特汽車股價挫跌6.6%，該公司下調今年的獲利展望。特斯拉股價大漲17.7%，因財報意外出現獲利。

嬌生股價下跌1.8%，CVS Health表示，將從其門市下架京生公司的嬰兒爽身粉。

企業財報出色，助美股周四走高。 路透
企業財報出色，助美股周四走高。 路透
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