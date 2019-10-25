潘斯向港人說「和你們站在一起」但也敦促加強對中貿易

2019-10-25 06:49 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 劉忠勇 ／即時報導



美國副總統潘斯指責中國對香港示威者的處置，但他也呼籲美中兩最大經濟體之間加強往來。潘斯在兩國試圖解決貿易戰時發表這場演講，一如預料地抨擊北京的人權紀錄。

潘斯周四在華盛頓威爾遜中心發表演講，他說「北京加大對香港事務的干預，所作所為限縮原有法律約束力的國際協議所保障港人的權利和自由」。

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潘斯對香港的示威者表示，「我們和你們站在一起」。

潘斯的講話，正值美中關係關鍵時刻。目前兩國仍陷於貿易戰中，而且還在為在太平洋的軍事和商業主導地位而角力。對於潘斯該如何表達對北京的批評措辭，白宮官員已經討論了數周，由此也反映出潘斯此次演講的利害關係。美中談判代表周五將討論第一階段貿易協議的進展。

潘斯也釋出善意，小心翼翼在批評中國同時保持平衡。潘斯表示，美中經濟不會「脫鉤」，美國「尋求與中國的接觸，以及中國與更廣闊世界的接觸」，「雖然大國間的競爭正在進行而且美國日益強大，但我們也希望中國變得更好」。

彭斯他在演講中抨擊Nike和NBA，藉此對中國提出最尖銳批評。

彭斯說：「Nike標榜自己是所謂的‘社會正義捍衛者’，但當涉及到香港時，該公司把自己的社會良知丟在了門外。」彭斯指責NBA「與中國共產黨站在一旁，壓制言論自由」。此前因為休斯頓火箭隊發表一條支持香港抗議者的推特，激怒了中國當局和中國眾多NBA球迷，NBA為此道歉。

彭斯說：「 NBA的行為就像是專制政權的全資子公司。」

彭斯原本預訂於6月4日「天安門事件」紀念日發表講話。最後川普政府延後這場演講，因川普6月準備與中國領導人習近平在大阪舉行的20國集團領導人峰會上會面。

《中國褐皮書》執行長Leland Miller表示，美國政府對中國採取既扮「白臉」、又扮「黑臉」的手法。