ECB將重啟量化寬鬆

2019-10-25 01:56 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 任中原 ／綜合外電



歐洲央行（ECB）總裁德拉基 路透 分享 facebook 歐洲央行（ECB）總裁德拉基在他任內最後一場決策會議上，如市場所料維持貨幣政策不變。經濟學者與金融市場聚焦於新任總裁拉加德11月1日上任後的政策方向，預料未來幾個月內ECB政策將維持「自動駕駛」；不過由於歐元區經濟持續疲軟，通膨低落，ECB可能還會進一步降息及擴大量化寬鬆（QE）政策規模。

ECB會後聲明中指出，主要再融資操作利率、邊際放款便利利率及銀行業超額準備金存款利率，分別維持在0%、0.25%及-0.5%；ECB將從11月1日起再度啟動量化寬鬆（QE）計畫，每月將淨買進200億歐元的資產；之前買進之公債到期時所收回的本金，也將全額再投入市場。

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在政策指引方面，ECB強調在通膨展望穩定朝向「低於、但接近2%目標」回升前，仍將維持目前的利率水準，甚至更低，寬鬆政策將維持更久。

即將卸任的總裁德拉基在記者會上表示，最新的經濟數據與景氣調查顯示下半年歐元區經濟將維持溫和的正成長，但風險偏向續走下坡；國際貿易爭議，全球經濟走軟，及諸多不確定因素，持續壓抑歐元區經濟成長。

德拉基對負利率持正面看法，認為負利率能刺激經濟，促進就業；針對財政政策，他表示目前已經溫和擴張，並呼籲有財政餘裕的國家應及時且有效地擴大公共支出。

分析師指出，德拉基八年任內成功避免歐元區解體，抵禦通縮威脅，但並未完成物價穩定的首要任務，通膨疲軟，未達目標水準的一半。

最新經濟數據顯示歐洲景氣仍欲振乏力。IHS Markit機構24日公布，10月歐元區製造業與服務業綜合採購經理人指數為50.2，比9月50.1僅略升，且仍非常接近象徵景氣擴張和萎縮的分界點50。

下任總裁拉加德24日以觀察員身分出席會議。經濟學者指出，拉加德接任後將維持寬鬆路線，最快12月可能將存款利率從-0.5%降到-0.6%，明年春天可能擴大QE規模。