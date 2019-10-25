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美副總統潘斯演說再批陸 呼籲國際社會與台交往

臉書：監管機關同意 才推Libra

2019-10-25 01:57經濟日報 編譯易起宇／綜合外電

臉書執行長祖克伯 （路透）
臉書執行長祖克伯 （路透）
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臉書試圖在明年推出的數位貨幣Libra，自宣布以來招致諸多抨擊，臉書執行長祖克伯23日表示，如果該公司的數位貨幣Libra無法獲認可為新貨幣，不排除縮減計畫規模。

祖克伯23日赴美國國會作證時，受到國會議員排山倒海而來的批評。他表示：「我們確實還未明確確定這將要怎麼做。Libra的目標是建立一個全球支付系統，而不是貨幣。」

他承認，Libra可以限縮為使用單一貨幣的數位支付系統，比起創造一個連結一籃子主要貨幣的新貨幣，這樣的計畫企圖心沒那麼大。他說：「我個人更重視的是怎麼協助創新和打造全球支付系統，勝於建構一種貨幣或準備貨幣。」

但部分議員對Libra計畫仍抱持懷疑態度，並希望臉書轉為專注數據隱私。

祖克伯重申他的承諾，表示在未獲監管機關全面批准前，Libra將不會推出；若Libra在未成熟的情況下推出，臉書將退出Libra協會（Libra Association）。

被問到Libra是否只會和美元掛鉤，祖克伯表示「目前大家對這點意見非常分歧」。他認為，若以監管機關的觀點，這樣或許簡單許多，但「若百分之百以美元為基準，在其他地方可能會比較不受歡迎」。

但議員們並未減少其對臉書數據作法的嚴厲批評，尤其是對Libra的質疑。眾議院金融服務委員會主席華特斯表示：「如果臉書能在進一步推動Libra前，先專心解決許多已存在的缺失，對所有人來說都有益。」

此外，祖克伯也主張，在其他數位貨幣崛起之際，Libra計畫將有助「擴展美國的金融領袖地位」與宣揚民主價值。

他表示，目前的主要競爭威脅來自中國大陸政府與民間的合作，並警告若這套系統成為全球標準，將帶來風險。若那種情況發生，「要實施我們或美國決策官員想看到的制裁或保護措施，就算並非不可能，也會非常困難」。

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