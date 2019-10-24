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降心酸的？全球央行降息止不住經濟下沉

2019-10-24 23:16經濟日報 編譯湯淑君／綜合外電

歐元區10月商業活動接近停滯，在日本更下滑，顯示儘管世界主要央行過去數月來掀起降息潮，仍未能扭轉全球經濟減緩的頹勢。

華爾街日報報導，美國與中國打貿易戰拉高關稅，而企業在情勢混沌不明時暫緩資支出，已打擊世界各地的工廠產出。營造和採礦設備供應商卡特彼勒（Caterpillar）日前就調降今年獲利預測，理由是全球經濟展望不明促使客戶擱置大型採購計畫。

使情況雪上加霜的是，汽車工業也陷入困境，不僅遭遇排廢標準更嚴的挑戰，也面臨主要車市飽和，需求疲軟。

主要央行因應製造業景氣向下沉淪，今年來已加快降息腳步。美國聯準會（Fed）分別在7月和9月調降利率，一般預料本月底還會再降。但明年央行會不會進一步降利率，大致要看這波景氣下滑是否會進一步擴大，從製造業蔓延至規模更大的服務業。

周四（24日）發布的採購經理人指數（PMI）顯示，歐元區製造業景氣萎縮已延續到第4季，而服務業景氣也瀕臨停滯。IHS Markit說，10月歐元區製造業與服務業綜合PMI指數為50.2，比9月觸及的逾六年新低50.1微揚，勉強守住象徵景氣榮枯分界的50.0以上。

這份訪調歐元區5,000家製造業與服務業公司的調查也顯示，此區10月製造業PMI持平在45.7，是七年來最低，顯示製造業景氣連續第九個月萎縮。經濟學家原先預期該指數會升至46.0。

歐元區服務業PMI從9月的51.6攀升到51.8，也不如經濟學家預估的51.9。

一些與製造業相關的服務業已備受打擊，另有跡象顯示，這波景氣減緩可能很快就會蔓延到顧客為消費者的服務業。

IHS Markit表示，目前歐元區製造業裁員速度是2013年初歐債危機以來最快，失業威脅若是加劇，可能迫使一般家庭縮減消費支出。IHS Markits首席經濟學家威廉森說：「就業成長若是進一步惡化，貿易導致的景氣減弱進一步擴散至家庭部門的風險將隨之升高，這可能在年終時節進一步打擊成長。」

同日出爐的日本PMI數據顯示，10月景氣也下滑，製造業連續第六個月萎縮。但IHS Markit指出，這可能反映月初調高消費稅和颱風來襲的影響。

大型經濟體大多尚未發布第3季經濟成長數據，但已公布的數據顯示景氣仍在降溫。南韓央行周四表示，這個亞洲第四大經濟體第3季經濟成長率比第2季腰斬，主因是受出口停滯和投資支出降低拖累。中國上周公布的數據顯示，世界第二大經濟體第3季成長率僅6.0%，是27年來新低。

德國工業集團蒂森克虜伯鋼廠工人正在作業。歐元區10月製造業景氣連續第九個月萎縮，...
德國工業集團蒂森克虜伯鋼廠工人正在作業。歐元區10月製造業景氣連續第九個月萎縮，令人擔心景氣下滑可能蔓延至規模更大的服務業。路透
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