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3M財報差 耐久財訂單下滑 道瓊跌100點

2019-10-24 23:14經濟日報 編譯易起宇 綜合外電

道瓊工業指數今（24）日早盤下跌，3M跌幅抵銷了微軟的漲幅，美國耐久財訂單也創下四個月最大跌幅。

道瓊指數今日早盤下跌100點，或0.4%。3M股價下跌4.2%，占了道瓊跌幅的中的近50點，微軟雖然上漲1.4%，但無助美股跌勢。標普500指數在平盤附近徘徊，那斯達克指數則上漲0.4%。

3M宣布下修全年獲利預測，使優於預期的上季財報蒙上陰影。微軟則因為獲利和營收接優於預期，激勵了投資人信心，並帶動股價上漲。

今天將有45家標普500公司發表財報，部分公司已在開盤前公布好結果，包括康凱斯特、陶氏化學和推特。亞馬遜、英特爾和Visa則於盤後發表。

在經濟數據方面，美國耐久財訂單9月下滑1.1%，跌幅為四個月來最大。美國供應管理協會（ISM）本月稍早表示，美國的製造業活動已下降為10年來最低水準。

道瓊指數早盤下跌100點，3M下修財測導致股價大跌，抵銷微軟優於預期財報帶來的漲...
道瓊指數早盤下跌100點，3M下修財測導致股價大跌，抵銷微軟優於預期財報帶來的漲幅。 路透
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