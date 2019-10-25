印尼、土耳其降息 拉抬經濟

2019-10-25 01:58 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 湯淑君 ／綜合外電



印尼央行宣布降息同日，土耳其把1周期附買回利率大幅調降，為7月來連續第三次。 歐新社 分享 facebook 印尼央行24日表示，第3季經濟成長步調可能比預期緩慢，連續四個月在貨幣政策會後宣布降息，設法在全球成長減弱之際提振國內經濟。土耳其央行同日更大砍利率2.5個百分點，降幅遠超出市場預期。

印尼央行宣布，7天期附賣回利率調降0.25個百分點（1碼）至5%，一如大多數彭博訪調經濟學家預期。7月迄今央行累計已降息整整1個百分點。

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央行總裁瓦吉耶說：「基於通膨率仍可望受控制，投資報酬率也仍有吸引力，我們做出這個相稱的決定，同時也是預防性措施，在全球經濟減緩時推動國內經濟成長。」

此外，央行調降印尼第3季經濟成長預測，從5.1%下修到5.05%，但維持2019預估全年成長率在5.1%左右。央行並預期，通膨率可能低於今年目標區間2.5-4.5%的中間點。

凱投宏觀公司表示，經濟減緩加上通膨溫和，意味印尼央行「未來數月必定會再降利率」，但進一步降息時間點要看印尼盾表現如何。央行宣布降息後，印尼盾小幅貶值，從14,035盾兌1美元貶到14,046。

同日，土耳其央行貨幣政策委員會以「通膨展望持續改善」和「土耳其里拉回穩」為由，宣布把1周期附買回利率從16.5%大幅降到14%，是7月來連續第三次降息。

之前經濟學家預期這次降息幅度可達1個百分點，不料實際降幅達到2.5個百分點，遠比預期大。

分析師說，通膨力道趨緩，加上美國總統川普23日決定解除先前因土耳其出兵敘利亞實施的經濟制裁，已協助里拉回升，並給央行降息空間。

央行大幅降息觸動里拉24日盤中重貶，最新報價約5.754里拉兌1美元。