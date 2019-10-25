聯準會擴大附買回規模

2019-10-25 01:59 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 湯淑君 ／綜合外電



美國聯準會（Fed）擴大隔夜和定期的附買回協議（repo）操作，在市場挹注更多流動性，以緩和融資市場月底可能出現的動盪。

紐約聯邦準備銀行23日公告，自24日起，隔夜repo操作的最低規模將提高，擴大為1,200億美元；訂於10月24日和10月29日執行的14天定期repo操作規模同步提高，每日最低金額提高到450億美元，增加100億美元。

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Fed表示，提高repo最低操作規模，是「為減輕貨幣市場壓力的風險，以免這些風險可能不利政策落實」。

Fed透過repo操作在金融市場挹注流動性，做法是放款給合格銀行，換取銀行拿來當作貸款抵押品的美國公債。Fed在9月17日重啟大規模repo操作。Fed也已開始收購國庫券，在金融體系挹注準備金。

這些舉動已使repo利率大致回穩。