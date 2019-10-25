英延後脫歐 可望獲准

2019-10-25 01:59 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奕榮 ／綜合外電



歐盟官員23日討論就是否同意英國第三次延後脫歐，知情人士透露，各國代表一致認為應接受延期的請求，但對期限產生分歧，預期將在25日開會時決定。

英國首相強生的快速脫歐方案並未過關，被迫向歐盟提出延期請求。歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）已建議歐盟各國領袖，將英國脫歐期限由原定的10月31日延到明年1月31日。但彭博資訊報導指出，法國要求將英國脫歐最後期限定在11月15日，其他許多國家則希望同意延後三個月。

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一旦英國延後脫歐，提前大選可能成為脫歐進程的最新重大轉折點。強生正在提前大選，目的在希望把自己塑造成堅決執行人民脫歐意願的英雄。目前他所屬的保守黨在民調中居於領先。

提前大選或許能創造脫歐機會。但依據英國法律，強生無權逕行提前舉行大選，此動議需要下議院650席次中三分之二同意，但保守黨目前在下議院並未擁有多數席次。