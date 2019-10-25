美下月擬限制三技術出口

2019-10-25 01:59 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 馮克芸 ／綜合外電



美國媒體報導，美國商務部的產業及安全局（BIS）預料下個月將宣布一批限制出口的技術清單，包括量子運算、3D製造、一項操控人工智慧的演算法等。

紐約時報報導，美國總統川普和他的多位顧問把中國的技術野心看作是國安威脅，希望限制美國外銷的技術種類，政府內部有人強烈反對，認為此舉可能損害美國工業。近一年來， BIS一直在釐清，究竟出口哪些新技術會威脅到國家安全。

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BIS的一名官員說，他們料將在下月宣布第一批限制出口的技術清單，包括量子計算、3D製造、一項操控人工智慧的演算法，未來還將持續對特定技術公布控制建議。第一批清單只是一系列限制的開端，尚不足以讓川普的鷹派顧問滿意。

美國企業研究所學者史劍道（Derek M. Scissors）說：「這不僅是商務部內部的一場爭論，這是工業界與國會的抗爭。」

企業領袖和研究人員表示，限制過多可能會給那些仰賴與全球買賣零組件或知識的行業帶來壓力，例如無人駕駛汽車業者。那些限制可能鼓勵美企將研究機構遷往沒有出口管制的國家。

未來美國技術出口管制的適用地區不僅僅是中國，還包括俄羅斯和其他國家。Google、微軟等公司已促請美國盡可能縮小管控範圍。