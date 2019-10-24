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ECB維持負存款利率及重新啟動QE政策

2019-10-24 20:23經濟日報 編譯任中原

歐洲央行（ECB）24日決策會議決定維持貨幣政策不變，包括銀行業超額準備金存款利率為-0.5%，以及從11月1日起再度啟動量化寬鬆（QE）計畫，每月將購買200億歐元的資產。

這是ECB總裁德拉基卸任前最後一次主持會議，稍後他並將召開記者會，預料他將再度呼籲歐元區各國政府緊急採取行動，包括擴大財政支出及推動結構性改革，以強化經濟成長。

11月起將由拉加德接掌ECB，拉加德24日以觀察員身分出席會議。

IHS Markit機構公布，10月歐元區製造業與服務業綜合採購經理人指數（PMI）為50.2，比9月的50.1僅略升，且仍非常接近擴張／萎縮分界點（50）；經濟學者預測，拉加德接任後將維持寬鬆路線，甚至可能再度降低利率及擴大QE規模。

ECB歐元區
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