Nokia下調今明年獲利預期 創近30年最大跌幅

2019-10-24 19:35 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 黃嘉洵 ／綜合外電



電信設備大廠諾基亞24日調降展望與宣布停發股利，並警告5G行動網路需更久時間才能使獲利增加，因為增加投資以抵禦日益激烈的競爭。受這些利空衝擊，該公司股價在盤中暴跌24.6%，為1991年以來最大跌幅。

面對激烈競爭與高昂成本，諾基亞調降今、明年獲利預測，並宣布不發放2018年度第3、4季股利。諾基亞並預測獲利要到2021年才會復甦，比先前預期晚一年。

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諾基亞預估，2019年調整後的每股盈餘（EPS）為0.18至0.24歐元，不如預期的0.25至0.29歐元；至於2020年，諾基亞將EPS預估調降至0.20至 0.30歐元，也低於預期的0.37至0.42歐元。

諾基亞表示，計劃在淨現金部位增至20億歐元時，再派發股利。該公司預期今年底以前的淨現金部位將有15億歐元。

諾基亞執行長蘇里說，「我們以前指出一些與5G初期階段有關的風險已然出現」，像是價格競爭與產品成本高昂。他表示，諾基亞將加碼投資開發5G商品並壓低價格，「我們期望在明年進一步緩解這些風險」。

蘇里表示，中國大陸的價格戰格外嚴峻，而Sprint、T-Mobile等北美洲電信商的整併也充滿不確定性。若這兩家電信大廠獲准合併，將因網路重疊而降低對5G設備的需求。