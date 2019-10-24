SK海力士財報優於預期 看好明年5G市場
2019-10-24 18:01
經濟日報 編譯陳律安
／綜合外電
全球第二大記憶體晶片製造商SK海力士24日公布優於市場預期的第3季財報，並表示明年5G智慧手機將幫助全球記憶體市場走出低迷，股價收漲近3%。
SK海力士表示，受智慧手機晶片價格持續走跌影響，上季營業利益大減93%至4,726億韓元（4.03億美元），為三年來最低點，但仍優於分析師預期的4,032億韓元。SK海力士是蘋果及華為的供應商。
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SK海力士說，2020年將縮減年晶片製造產能，因為部分DRAM及低階快閃記憶體的產能將挪去生產影像感測器，以掌握智慧手機相機帶動對這些半導體的殷切需求。
SK海力士主管表示，該公司押注5G手機需求將大增，特別是中國品牌，並預期明年5G智慧手機銷量將暴增至約2億支，遠高於今年的數千萬支。此外，資料中心客戶也料將增加採購DRAM晶片，這股趨勢將持續至今年底。
里昂證券分析師拉納表示，中國製造商增加與5G相關的智慧手機庫存，帶動了記憶晶片的需求，「這股潮流將持續，預期明年全球5G智慧手機出貨將達約2.7億支，來自5G的需求成為帶動明年DRAM及NAND需求的主要推手。」
然而，市場仍存在著不確定性，特別是地緣政治事件，包括日韓外交紛爭，以及美中貿易戰。海力士副總查金石說：「我們留意到外部不確定性持續存在，因此對明年的資本支出保守以對。」
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