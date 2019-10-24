親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

管浩鳴：理律事務所將為陳同佳打官司

SK海力士財報優於預期 看好明年5G市場

2019-10-24 18:01經濟日報 編譯陳律安／綜合外電

全球第二大記憶體晶片製造商SK海力士24日公布優於市場預期的第3季財報，並表示明年5G智慧手機將幫助全球記憶體市場走出低迷，股價收漲近3%。

SK海力士表示，受智慧手機晶片價格持續走跌影響，上季營業利益大減93%至4,726億韓元（4.03億美元），為三年來最低點，但仍優於分析師預期的4,032億韓元。SK海力士是蘋果及華為的供應商。

SK海力士說，2020年將縮減年晶片製造產能，因為部分DRAM及低階快閃記憶體的產能將挪去生產影像感測器，以掌握智慧手機相機帶動對這些半導體的殷切需求。

SK海力士主管表示，該公司押注5G手機需求將大增，特別是中國品牌，並預期明年5G智慧手機銷量將暴增至約2億支，遠高於今年的數千萬支。此外，資料中心客戶也料將增加採購DRAM晶片，這股趨勢將持續至今年底。

里昂證券分析師拉納表示，中國製造商增加與5G相關的智慧手機庫存，帶動了記憶晶片的需求，「這股潮流將持續，預期明年全球5G智慧手機出貨將達約2.7億支，來自5G的需求成為帶動明年DRAM及NAND需求的主要推手。」

然而，市場仍存在著不確定性，特別是地緣政治事件，包括日韓外交紛爭，以及美中貿易戰。海力士副總查金石說：「我們留意到外部不確定性持續存在，因此對明年的資本支出保守以對。」

SK海力士。路透
SK海力士。路透
分享

快閃半導體
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

歐洲燃煤發電廠大失血 今年虧損2000多億

2019-10-24 14:36

5大石油巨頭砸84億遊說歐盟 影響氣候政策

2019-10-24 14:32

今秋全球併購市場蕭瑟 9月以來交易額創八年新低

2019-10-24 12:34

世銀經商環境報告 台灣全球排名第15

2019-10-24 10:57

衰退何時來？美官員按城市歲入歲出預測：最快明年

2019-10-24 10:20

燃煤發電廠大失血！歐洲今年虧損2千多億

2019-10-24 09:57

福特下調全年獲利預期 新SUV市況差拖累上季業績

2019-10-24 08:57

微軟上季營收獲利優於預期 受惠雲端服務與辦公軟體

2019-10-24 08:09

削減成本奏效 特斯拉上季意外獲利盤後股價飆

2019-10-24 07:34

美股走高 德儀財測拖累晶片股 費半重挫1.9%

2019-10-24 07:27

東京車展25日登場 新型電動概念車酷炫

2019-10-24 02:22

智利動亂升級 衝擊APEC峰會

2019-10-24 00:44

四大因素 釀成智利暴動

2019-10-24 00:44

IMF：亞洲經濟成長放緩 比預期慘

2019-10-24 00:09

Google號稱創下量子霸權里程碑 IBM質疑

2019-10-24 00:09

運動雙雄轉型 CEO交棒

2019-10-23 23:47

波音上季獲利 重摔53%

2019-10-23 23:38

軟銀砸95億美元 紓困WeWork

2019-10-23 23:38

獨角獸的失敗啟示錄

2019-10-23 23:37

IMF：亞洲經濟成長可能比預期中更疲軟 而這個城市最慘

2019-10-23 18:47

德儀財測拉響科技業警報 歐股早盤、美股期指下挫

2019-10-23 17:00

美股去年底大跌慘況會重演嗎？今年有5大不同

2019-10-23 16:36

2024經濟成長排名大洗牌 美國只有第三英日大幅滑落

2019-10-23 15:49

台商第四波大遷徙／以廠為家vs.廠家分離

2019-10-23 00:43

全球富裕人口 中國超越美國

2019-10-23 00:18

美企明年財測 分析師下調

2019-10-23 00:18

美國科技巨擘 Q3游說支出創高

2019-10-23 00:18

瑞銀財管 亞洲富豪捧場

2019-10-23 00:18

諾貝爾物理獎揭曉 瑞士與美國三人獲獎

2019-10-08 18:00

卡紹吉逝世一周年 19 NGO聯名促調查

2019-10-02 13:36

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

英國貨車驚現39屍案 證實都為中國人

2019-10-24 18:09

22歲殺人案嫌犯「美到變網紅」 吸22萬粉絲逃死刑

2019-10-24 09:24

人類該還給「塑膠袋」清白了？發明者之子還原感人真相

2019-10-24 08:54

洛杉磯大危機！街上滿是遊民石塊糞便 川普卻幸災樂禍...

2019-10-24 10:00

女孩子一個人別去！全球單身旅行最危險的10大國家

2019-10-24 08:40

貨櫃車驚見39具屍體 英警方研判來自保加利亞

2019-10-23 19:46

泰王廢妃後 又開除6名違紀失職王室官員

2019-10-24 11:23

土耳其承諾在敘北永久停火 川普宣布解除制裁

2019-10-24 02:14

俄羅斯與土耳其瓜分敘利亞 美軍撤離成敗方

2019-10-23 19:34

削減成本奏效 特斯拉上季意外獲利盤後股價飆

2019-10-24 07:34

英國婦女逛博物館 經過熱成像攝影機測出乳癌

2019-10-23 19:35

你累了嗎？川普說要在科羅拉多州築牆 網民熱嘲

2019-10-24 08:50

燃煤發電廠大失血！歐洲今年虧損2千多億

2019-10-24 09:57

福特下調全年獲利預期 新SUV市況差拖累上季業績

2019-10-24 08:57

3女童與「245隻動物」同住超髒垃圾屋 父母與小三被控虐待兒童

2019-10-24 12:28

和生理時鐘同步 降血壓藥睡前吃效果更好

2019-10-23 21:55

中國拘留日本教授 安倍施壓王岐山要求回應

2019-10-23 22:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top