全球經濟前景惡化 印尼央行連續第四個月降息
2019-10-24 16:34
經濟日報 編譯易起宇
綜合外電
印尼央行今（24）日決議連續第四個月調降指標利率，以在全球經濟成長前景惡化下，刺激國內經濟。
印尼央行表示，將把七日附賣回利率調降25個基點（1碼）至5%，這項決定符合彭博訪調30位經濟學家中23位的預期，其他經濟學家則預測央行按兵不動。
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印尼央行總裁瓦吉耶（Perry Warjiyo）表示：「這項決定出於我們預期通膨率仍將受控制，投資報酬率也仍具有吸引力，同時也是為了在全球經濟減緩之際防患未然，先推動國內經濟成長。」
國際貨幣基金（IMF）7月下修了對全球經濟成長的預測，並將印尼今年的成長預測從5.2%下修至5%。儘管美國與中國間出現不少即將敲定貿易協議的跡象，但這兩大國間的貿易戰仍持續抑制印尼經濟，印尼第2季的經濟成長率下滑至兩年來最低。
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