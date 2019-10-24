親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

世界大賽G2／國民灌12分打爆太空人 破韋蘭德取2連勝

美學者預測 蔡英文可能勝選的主要原因有兩個

今秋全球併購市場蕭瑟 9月以來交易額創八年新低

2019-10-24 12:34經濟日報 編譯黃淑玲／即時報導

彭博資訊匯編的資料顯示，今年9月以來全球併購交易金額降到八年新低，年減33%至2,010億美元。美國勞工節假期（9月第一個星期一）一向是繁忙的秋季併購交易開展時段，今年卻異常冷清，彭博說，銀行業者開始擔心，企業執行長們是否能夠擺脫今年的一些不安疑懼，再次考慮併購交易。

高盛集團全球併購業務主管Dusty Philip說：「併購市場現在顯然有些疲軟。8月開始，市場波動顯著增加，同時我們看到企業信心下降。貿易問題以及英國脫歐和美國大選等政治問題帶來了非常真實的不確定性。」

今年全球併購市場不只是在秋季有問題，今年以來，交易規模下降了12％，只有1.8兆美元。特別是在通信、公用事業、能源和金融服務這幾個產業，交易量都急劇下降。

彭博指出，歐洲經濟成長減緩加上有些國家的政治動盪，讓傳統上是歐洲地區併購主力的美國業者縮手，是併購交易下滑其中一個原因。

另外兩個案例也看出股東對批准大型跨境交易態度緊張保守。像是香港交易所本月放棄對倫敦證券交易所集團296億英鎊（364億美元）的主動收購提議，以及，煙草巨頭菲利普莫里斯國際集團（Philip Morris International）和奧馳亞集團（Altria）的合併談判也在9月破局。

律師事務所Cleary Gottlieb Steen＆Hamilton的併購合夥人Jim Langston表示：「全球存在諸多不確定因素，企業因此停下了腳步，重新評估其戰略和交易計畫，弄清想做什麼，以及現在時機是否合適。」

菲利普莫里斯國際集團和奧馳亞集團的合併談判在9月破局。 路透
菲利普莫里斯國際集團和奧馳亞集團的合併談判在9月破局。 路透
分享

香港美國大選
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

衰退何時來？美官員按城市歲入歲出預測：最快明年

2019-10-24 10:20

世銀經商環境報告 台灣全球排名第15

2019-10-24 10:57

燃煤發電廠大失血！歐洲今年虧損2千多億

2019-10-24 09:57

福特下調全年獲利預期 新SUV市況差拖累上季業績

2019-10-24 08:57

微軟上季營收獲利優於預期 受惠雲端服務與辦公軟體

2019-10-24 08:09

削減成本奏效 特斯拉上季意外獲利盤後股價飆

2019-10-24 07:34

美股走高 德儀財測拖累晶片股 費半重挫1.9%

2019-10-24 07:27

東京車展25日登場 新型電動概念車酷炫

2019-10-24 02:22

智利動亂升級 衝擊APEC峰會

2019-10-24 00:44

四大因素 釀成智利暴動

2019-10-24 00:44

IMF：亞洲經濟成長放緩 比預期慘

2019-10-24 00:09

Google號稱創下量子霸權里程碑 IBM質疑

2019-10-24 00:09

運動雙雄轉型 CEO交棒

2019-10-23 23:47

波音上季獲利 重摔53%

2019-10-23 23:38

軟銀砸95億美元 紓困WeWork

2019-10-23 23:38

獨角獸的失敗啟示錄

2019-10-23 23:37

IMF：亞洲經濟成長可能比預期中更疲軟 而這個城市最慘

2019-10-23 18:47

德儀財測拉響科技業警報 歐股早盤、美股期指下挫

2019-10-23 17:00

美股去年底大跌慘況會重演嗎？今年有5大不同

2019-10-23 16:36

2024經濟成長排名大洗牌 美國只有第三英日大幅滑落

2019-10-23 15:49

老闆嗆「你厲害你來！」 少年靠10萬存款開飛行學校成富翁

2019-10-23 14:40

未阻外國菸寄來逃稅 紐約加州控郵政總局

2019-10-23 12:11

737 MAX危機續燒 波音撤換商用飛機部門總裁

2019-10-23 12:01

英脫歐預估會延後 瑞銀：英鎊將1.26元到1.32美元震盪　

2019-10-23 10:50

巴西上調退休年齡 完成年金改革費時數十年不可能任務

2019-10-23 10:19

鴻海威州「小巨蛋」復活 這次要蓋網路營運中心

2019-10-23 09:20

台商第四波大遷徙／以廠為家vs.廠家分離

2019-10-23 00:43

全球富裕人口 中國超越美國

2019-10-23 00:18

美企明年財測 分析師下調

2019-10-23 00:18

美國科技巨擘 Q3游說支出創高

2019-10-23 00:18

瑞銀財管 亞洲富豪捧場

2019-10-23 00:18

諾貝爾物理獎揭曉 瑞士與美國三人獲獎

2019-10-08 18:00

卡紹吉逝世一周年 19 NGO聯名促調查

2019-10-02 13:36

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

影／清潔隊被裁...圖揭紐約地鐵噁態 直逼生物危害等級

2019-10-23 13:37

洛杉磯大危機！街上滿是遊民石塊糞便 川普卻幸災樂禍...

2019-10-24 10:00

22歲殺人案嫌犯「美到變網紅」 吸22萬粉絲逃死刑

2019-10-24 09:24

人類該還給「塑膠袋」清白了？發明者之子還原感人真相

2019-10-24 08:54

女孩子一個人別去！全球單身旅行最危險的10大國家

2019-10-24 08:40

貨櫃車驚見39具屍體 英警方研判來自保加利亞

2019-10-23 19:46

IMF：亞洲經濟成長可能比預期中更疲軟 而這個城市最慘

2019-10-23 18:47

老闆嗆「你厲害你來！」 少年靠10萬存款開飛行學校成富翁

2019-10-23 14:40

她騎單車漫遊慘摔車 仙人掌扎滿喉嚨身體

2019-10-23 17:22

金正恩要拆金剛山的南韓設施 峨山投入200億欲哭無淚

2019-10-23 16:39

一同自拍見學生手機螢幕裂痕 歐普拉大方送iPhone新機

2019-10-23 16:49

土耳其承諾在敘北永久停火 川普宣布解除制裁

2019-10-24 02:14

學生上古文課全打瞌睡 老師奇招逼出超多高材生

2019-10-23 15:05

俄羅斯與土耳其瓜分敘利亞 美軍撤離成敗方

2019-10-23 19:34

水瓶藏針孔偷拍比基尼辣妹 變態男被識破瘋狂逃跑

2019-10-23 14:53

美股去年底大跌慘況會重演嗎？今年有5大不同

2019-10-23 16:36

削減成本奏效 特斯拉上季意外獲利盤後股價飆

2019-10-24 07:34

英國婦女逛博物館 經過熱成像攝影機測出乳癌

2019-10-23 19:35

你累了嗎？川普說要在科羅拉多州築牆 網民熱嘲

2019-10-24 08:50

光吃飯就會醉酒測超麻煩 男子罹罕病體內自釀酒精

2019-10-23 13:11

貨櫃車擠滿偷渡客闖英國 釀39死

2019-10-23 17:12

美中貿易協定還沒簽 川普G7兼貿易顧問先離職

2019-10-23 15:58

中國拘留日本教授 安倍施壓王岐山要求回應

2019-10-23 22:19

和生理時鐘同步 降血壓藥睡前吃效果更好

2019-10-23 21:55

泰王廢妃後 又開除6名違紀失職王室官員

2019-10-24 11:23

燃煤發電廠大失血！歐洲今年虧損2千多億

2019-10-24 09:57

月底脫歐夢碎 強生恐直推大選

2019-10-24 00:57

美大使作證 川普為私利施壓烏克蘭

2019-10-24 00:57

川普彈劾案作證／泰勒「真正愛國者」 兩黨官員都讚

2019-10-24 00:57

泰國遭廢王妃 恐判欺君關15年

2019-10-23 13:31

德儀財測拉響科技業警報 歐股早盤、美股期指下挫

2019-10-23 17:00

福特下調全年獲利預期 新SUV市況差拖累上季業績

2019-10-24 08:57

2024經濟成長排名大洗牌 美國只有第三英日大幅滑落

2019-10-23 15:49

貨櫃車39具遺體命案 英相強生深感震驚

2019-10-23 23:15

航班延誤7小時…僅9人搭機 通通升級頭等艙

2019-10-23 15:18

土石流來襲 多虧喵星人義大利夫妻逃死劫

2019-10-23 21:22

普亭大勝利！俄土共管敘國北部

2019-10-24 00:57

美股走高 德儀財測拖累晶片股 費半重挫1.9%

2019-10-24 07:27

日皇德仁即位禮 雅子皇后頂20kg朝服優雅亮相

2019-10-23 13:39

Google號稱創下量子霸權里程碑 IBM質疑

2019-10-24 00:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top