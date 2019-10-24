今秋全球併購市場蕭瑟 9月以來交易額創八年新低

2019-10-24 12:34 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 黃淑玲 ／即時報導



彭博資訊匯編的資料顯示，今年9月以來全球併購交易金額降到八年新低，年減33%至2,010億美元。美國勞工節假期（9月第一個星期一）一向是繁忙的秋季併購交易開展時段，今年卻異常冷清，彭博說，銀行業者開始擔心，企業執行長們是否能夠擺脫今年的一些不安疑懼，再次考慮併購交易。

高盛集團全球併購業務主管Dusty Philip說：「併購市場現在顯然有些疲軟。8月開始，市場波動顯著增加，同時我們看到企業信心下降。貿易問題以及英國脫歐和美國大選等政治問題帶來了非常真實的不確定性。」

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今年全球併購市場不只是在秋季有問題，今年以來，交易規模下降了12％，只有1.8兆美元。特別是在通信、公用事業、能源和金融服務這幾個產業，交易量都急劇下降。

彭博指出，歐洲經濟成長減緩加上有些國家的政治動盪，讓傳統上是歐洲地區併購主力的美國業者縮手，是併購交易下滑其中一個原因。

另外兩個案例也看出股東對批准大型跨境交易態度緊張保守。像是香港交易所本月放棄對倫敦證券交易所集團296億英鎊（364億美元）的主動收購提議，以及，煙草巨頭菲利普莫里斯國際集團（Philip Morris International）和奧馳亞集團（Altria）的合併談判也在9月破局。