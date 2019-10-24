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衰退何時來？美官員按城市歲入歲出預測：最快明年

2019-10-24 10:20聯合報 世界日報編譯潘勛／即時報導

根據全美數百城市財政官員指出，2018會計年度歲入已出現停滯，此現象延續到2019會計年度未見改善；另外，近幾年房地產稅、增值稅及所得稅三大稅收項目走勢都往下，三分之二財政官員預測，這意味景氣衰退即將來臨，最快在2020年就會發作。

「全國城市聯盟」(National League of Cities)最新報告指出，全美各城市感受到經濟條件變動帶來的衝擊，而這正是更大的國家威脅之早期指標。城市歲入減少，實乃景氣走軟的關鍵指標。

新聞網站「Axios」取得這份報告，報告中分析554座人口數大於1萬的城市財政官員對當前經濟局勢的反映。報告指出，美國大型城市正經歷歲入成長與歲出成長之間落差擴大，相形下小型城市較不嚴重。

Axios指出，歲出在2018年成長1.8%，城市官員預測2019年還會再成長到2.3%，這是因為基礎設施、公共安全及退休金，三項目的相關成本都告上升所致。

報告中另發現，2019年企業投資正在下降，這種現象往往先衝擊到較大城市。此外，某些房價最高昂的城市，比如舊金山及西雅圖，其房地產市場也開始走軟。

報告還指出，美國中西部各市場走跌得最厲害；城市整體歲入在2018會計年度下跌4.4%。這項苦況，大致是因中西部最大的幾個城市歲入暴跌所影響，比如芝加哥市，其歲入便大跌11.7%。

中西部各城市財政官員喊得最大聲，表示憂慮市方預算無法支撐社區需求。同一時間，南部、西部及東北區雖都指出，整體歲入有所成長，但幅度已比前幾年來得弱。

美國550城市三分之二城市財政官員預測，景氣衰退即將來臨，最快在2020年就會開...
美國550城市三分之二城市財政官員預測，景氣衰退即將來臨，最快在2020年就會開始。美聯社
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