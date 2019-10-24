福特下調全年獲利預期 新SUV市況差拖累上季業績

2019-10-24 08:57 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 黃淑玲 ／即時報導



福特汽車將今年全年獲利預期下調了5億美元，由先前預測的70億美元到75億美元之間，降到65億美元到70億美元之間。彭博資訊說，下修財測顯示執行長Jim Hackett推動的110億美元公司重組計畫，需要更長時間才能帶來預期的回報。

福特股價在周三（23日）盤後交易中一度下跌了6%，至8.66美元。

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彭博指出，福特上季營運艱難，北美業務利潤率下降，部分原因來自重新設計的探險者SUV車型推出不順利，導致作為公司「金雞母」這款車型銷量大幅下滑。

這讓執行長Hackett感到頭大，因為他正寄望透過裁員數千人、更新老化的SUV產品陣容、放棄轎車產品等措施來扭轉福特的命運。

全年獲利預測下修也因為考量到保修成本增加、中國市場銷售下降等其他因素。

然而福特上季業績其實某些分析師預期的那麼差。調整後的每股純益有0.34美元，超過了分析師平均預期的0.26美元。汽車業務營收下降2%，至339億美元，則略低於分析師預期的340億美元。