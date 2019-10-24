微軟上季營收獲利優於預期 受惠雲端服務與辦公軟體
2019-10-24 08:09
經濟日報 編譯黃淑玲
／即時報導
受惠於Azure雲端運算服務以及網路版本的Office辦公軟體套件需求強勁，微軟（Microsoft）上季（公司會計年度第1季）營收與獲利均優於預期。不過財報發布後，公司股價在盤後交易的變動不大。
微軟上季獲利增至107億美元，或每股盈餘1.38美元，優於彭博訪調分析師預期的1.24元。營收成長14%，達331億美元，亦優於分析師預期的322億美元。
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Azure銷售額在上季成長了59%，需求仍在，但成長率已經放緩。之前兩個季度的成長率分別為64%和73%。微軟另一個主要的雲端服務，企業用戶訂用Office 365這項營收，成長則跳升了25%。
彭博資訊指出，微軟執行長Satya Nadella過去五年間一直努力將微軟業務重心轉移到以雲端為基礎，如此一來，客戶不必另外再採購硬體或運行應用程序。現在隨著雲端運算服務的成長減弱，微軟正努力提高利潤率，並為Azure爭取穩定的大型交易。
周三（23日）財報發布後，微軟股價在盤後交易時段幾乎沒有變化，在紐約常規交易中收137.24美元。微軟股價本季已上漲了3.8%，同期標普500指數上漲率為1.2%。
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