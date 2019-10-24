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台股ADR漲跌互見 台積電跌0.9%

2019-10-24 08:08經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

台股ADR周三漲跌互見，台積電跌0.93%。

道瓊工業指數上漲45.85點或0.17%，漲至26,833.95點；標普500指數上漲8.53點或0.28%，報3,004.52點；那斯達克指數上漲15.50點或0.19%，至8,119.79點。

台灣加權股價指數周三下跌31.58點或0.28%，收11,239.67點。

以下是台股ADR各股周三收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 5.07 +0.04

中華電 CHT 36.53 -0.35

台積電 TSM 50.17 -0.93

聯電 UMC 2.25 +0.02

資料來源：彭博資訊

台股台積電標普
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