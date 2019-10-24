美國原油庫存意外下滑 油價走高避險需求推升金價

2019-10-24 07:53 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奕榮 ／綜合外電



油價周三上漲，因美國原油庫存意外減少，且石油輸出國組織及盟國（OPEC+）進一步減產的前景，對油市提供支撐。金價上揚，英國脫歐不確定性提升投資人對避險資產的需求。

布蘭特原油期貨上漲1.47美元或2.5%，結算價報每桶61.17美元；西德州原油期貨上漲1.49美元或2.7%，結算價報每桶55.97美元。

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美國能源資訊署（EIA）表示，上周原油庫存減少170萬桶，分析師預期增加220萬桶。

Tradition Energy市場研究部副總裁Gene McGillian表示：「EIA的報告吸引買家，但漲勢能否持續仍待觀察，市場終究會回到供需面的問題。」

他表示，美國原油庫存下降似乎是煉油廠增產等暫時性因素造成的，而非需求基本面因素支撐，且中國和歐洲經濟成長放緩的消息，仍令投資人擔憂全球成長。

OPEC+承諾，2020年3月前，將原油日產量削減120萬桶。OPEC和其他非OPEC成員國將於12月5日至6日召開會議。

金價周三上漲，因英國國會並未批准快速脫歐時程表，投資人轉向黃金避險。對於各國央行將進一步放鬆貨幣政策的預期，進一步支撐金價。

黃金現貨上漲0.2%，報每英兩1,491美元。美國黃金期貨收漲0.6%，結算價報每英兩1,495.70美元。

渣打銀行貴金屬分析師Suki Cooper表示：「英脫的不確定性及其對全球經濟成長帶來的影響，讓投資人關注黃金。」

投資者正在等待美國聯準會（Fed）月底的利率決策，預期Fed將進行今年連續第三次降息。

芝商所的FedWatch工具顯示，美國聯邦資金利率期貨走勢反映，市場預計Fed本月底降息25個基點的機率為91%。

OANDA高級市場分析師Edward Moya表示：「黃金需求得到支撐，因為投資人預期Fed將進一步降息，而歐洲央行（ECB）也將維持寬鬆政策。」