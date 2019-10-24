削減成本奏效 特斯拉上季意外獲利盤後股價飆
2019-10-24 07:34
經濟日報 編譯黃淑玲
／即時報導
電動車大廠特斯拉公布上季（第3季）財報，意外獲利，每股盈餘1.86美元，表現遠優於彭博訪調分析師平均預測的每股虧損0.24美元。特斯拉表示，能有獲利主要因為節約大量成本。特斯拉股價在盤後交易飆升。
彭博指出，這是特斯拉近一年來的首次獲利。執行長馬斯克去年以來宣布了至少三輪裁員，並重組業務部門以應對利潤率較高的車型銷售放緩。
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特斯拉在一份聲明中說：「（第3季）運營成本是自Model 3投入生產以來的最低。因此我們獲得GAAP盈利，同時產生了正的自由現金流。可見我們大幅節省營業成本造就了盈利的可能。」
意外獲利消息讓特斯拉股價在周三（23日）盤後交易中上漲18%至299.88美元。截至23日正常交易收盤 ，特斯拉股價今年下跌了23%。
不過上季特斯拉營收下降至63億美元，不如分析師預期，也低於去年同期的68億美元。這是該公司2012年來首次出現營收的較去年同期下降。
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