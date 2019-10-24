美股走高 德儀財測拖累晶片股 費半重挫1.9%

2019-10-24 07:27 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奕榮 ／綜合外電



美股周三上揚，美中貿易談判並未出現新進展，市場聚焦企業財報。波音和卡特彼勒財報不如預期，但各自傳出利多消息；德州儀器營收展望低於分析師預估，拖累晶片股。蘋果和臉書股價走高，支撐主要股指。

道瓊工業指數上漲45.85點或0.17%，漲至26,833.95點；標普500指數上漲8.53點或0.28%，報3,004.52點；那斯達克指數上漲15.50點或0.19%，至8,119.79點。

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被視為全球晶片產業風向球的德州儀器股價重挫7.5%，因第4季營收展望不如市場預期；德儀財測拖累英特爾、博通等半導體企業股價下滑，費城半導體指數下跌1.9%。

波音和卡特彼勒的股價均上漲逾1%。波音上季獲利下降53%，但重申737 Max復飛的時程表。卡特彼勒在亞洲的銷售額大幅下滑，但來自美中關稅戰的影響將小於預期。

分析師指出，波音和卡特彼勒的股價走高，是因為以兩家公司今年來面臨的挑戰而言，獲利下滑並不意外。Boston Private的首席投資官Shannon Saccocia表示：「卡特彼勒受到貿易戰影響，獲利下滑走在意料之中。」

蘋果股價上漲1.3%，報243.18美元，再創收盤新高點；摩根士丹利表示，蘋果即將推出的影音串流媒體服務Apple TV+可能會提振其服務收入。

臉書股價大漲2.1%，該公司執行長祖克柏試圖安撫美國國會議員對該公司數位貨幣Libra的信心。