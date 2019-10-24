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Google號稱創下量子霸權里程碑 IBM質疑

2019-10-24 00:09中央社 舊金山23日綜合外電報導

Google號稱在量子運算研究領域達成重大突破。 路透社
Google號稱在量子運算研究領域達成重大突破。 路透社
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科技巨擘Google號稱在量子運算研究領域達成重大突破，利用實驗性量子處理器在短短3分20秒內，完成傳統超級電腦必須耗費一萬年才能執行完成的運算任務。

美聯社報導，發表在最新一期科學期刊「自然」（Nature）的研究發現顯示，在真實世界系統中可以達到量子加速（quantum speedup），且未被任何隱藏的物理定律所排除。

供龐大高速處理資訊使用的量子運算科技還在萌芽階段。量子電腦有朝一日將對目前電腦必須花上多年時間才能執行完成的運算任務，帶來革命性改變，像是在開發新藥、都市優化或運輸交通規劃等方面。

量子電腦科技仰賴量子位元（qubits），而量子位元可以同時存在現代電腦語言中的資料數值0和1。Google、微軟（Microsoft）和國際商業機器公司（IBM）等科技巨擘都積極研發量子電腦。

馬里蘭大學物理學教授門羅（Chris Monroe）表示：「量子之類可以同時存在不同地方。規則很簡單，但令人困惑不解。」

Google的論文上月在網路上外洩，雖緊急撤下，但已被其他研究人員看到。Google號稱的量子電腦重大突破，遭到業內其他研究人員挑戰。

Google宣稱已達成「量子霸權」（quantumsupremacy）說法，很快就遭到IBM挑戰。所謂「量子霸權」指的是量子電腦能執行的運算，傳統電腦終其一生都無法完成任務。

Google外洩論文顯示，實驗性量子處理器Sycamore花3分20秒執行完成的運算任務，倘若由當前全球最快速超級電腦來執行，得花上一萬年時間。

IBM研究人員表示，Google低估了傳統超級電腦Summit的運算能力，並指出Summit實際完成運算時間是2天半。Summit由IBM研發，安裝在田納西州美國能源部橡樹嶺國家實驗室（Oak Ridge National Laboratory）。

Google是否達成量子霸權里程碑，對於競爭對手來說，或許耿耿於懷。但對於量子研究領域而言，可能沒那麼重要。但這的確顯示，量子電腦研究漸趨成熟。

首創「量子霸權」一詞的加州理工學院教授普瑞斯基爾（John Preskill）於Google論文外洩後在專欄中表示：「Google號稱達成的量子霸權里程碑，是追求實際量子電腦的重要一步。」

Google號稱在量子運算研究領域達成重大突破。 路透社
Google號稱在量子運算研究領域達成重大突破。 路透社
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