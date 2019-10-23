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伊爾艾朗：WeWork提供投資人一個很好的警惕

2019-10-23 22:31經濟日報 編譯林聰毅／綜合外電

WeWork接受軟銀金援的最新發展，凸顯投資人在創投公司身上找尋較高的報酬率之際，面臨許多風險，安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗說，WeWork的失敗對投資界的意義深遠，因為投資人對其存有過度想像，卻又不太了解其風險。

在WeWork諸多令人震驚的最新發展中，軟銀所提議的金援數字，使WeWork的隱含估值，已不到兩個月前申請IPO（首次公開發行股票）時估值的五分之一。這家美國共享辦公室服務業者已於本月初撤回IPO。軟銀還將透過這次紓困取得WeWork的控制權，而WeWork的共同創辦人紐曼繼日前辭去執行長後，也將離開董事會，而且公司未來將有一波裁員。

伊爾艾朗說，很想將WeWork的最新發展當成一個特殊個案而不予理會。但若狹窄聚焦於這一點，將是大錯特錯。最新的發展強烈證明一些已浮現一段時間的隱憂，不僅發生在創投界，還包括為尋求更高預期報酬而大舉轉向流動性較低資產類別的投資人。

伊爾艾朗認為，WeWork目前的狀況，首先印證了私人估值如何與公開市場中實現的估值脫節，其次點出了對無法管理運營和投資變化的新創企業過早投入大量資金的扭曲效應；再者，說明了創辦人個人崇拜的弊端，當公司出差錯時，可能危及整間企業；最後，凸顯了投資人過於樂觀的假設，而這種假設普遍存在於私募股權和創投業者。

他說，WeWork的故事還不會結束，而且無疑將成為商學院案例研究的主題。但它的早期教訓將為可能為消息不靈通、卻想走類似途徑的投資人，提供一個很好的警惕。

WeWork宣布，接受最大股東軟銀金援95億美元紓困。路透
WeWork宣布，接受最大股東軟銀金援95億美元紓困。路透
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